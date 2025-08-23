Semafor

Klíčová slova k dnešnímu blogu chybí. Protože autor je často nemluvný. Je na čtenáři, aby si je laskavě doplnil podle vlastní úvahy, pokud si myslí, že jsou nutná.

Autor: Tomáš Gayer | sobota 23.8.2025 8:58 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

Další články autora

Tomáš Gayer

Takhle néé, pane ministře!

Námětem pro dnešní blog je scénka u fotografa. Klíčová slova: Ministr, proboha, tvářiti se, nesměti, vypadati.

18.8.2025 v 9:59 | Karma: 25,75 | Přečteno: 513x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Před obchodním centrem

Klíčová slova dnešního, tedy nedělního blogu: Raditi, nechtíti, váš, místo, uvazovati, nejdále......

17.8.2025 v 11:25 | Karma: 17,23 | Přečteno: 283x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

A vy za kolik?

Dnešní blog věnuji hlavně těm, kteří na něj zásadně (tedy z vyšších principů mravních), nevstupují, a přitom pro ně kreslím tak rád!

13.8.2025 v 8:52 | Karma: 22,17 | Přečteno: 315x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Co je v životě nejdůležitější?

Co je nejdůležitější v životě? Samozřejmě, že řekneme zdraví. Ale ono je to všechno složitější. Říká se, že pasažéři na Titaniku byli zřejmě zdraví....

8.8.2025 v 16:32 | Karma: 16,96 | Přečteno: 218x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Je potřeba všechno vidět?

Klíčová slova a obrazy dnešního blogu: Žena, muž, plot, žebřík, viděti, slyšeti, sekati. Délka blogu 5 vteřin.

24.7.2025 v 7:33 | Karma: 16,34 | Přečteno: 229x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

16. srpna 2025  14:26,  aktualizováno  16:38

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

15. srpna 2025  17:44,  aktualizováno  16.8 2:32

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

15. srpna 2025  9:52,  aktualizováno  16:08

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

16. srpna 2025  7:05,  aktualizováno  8:48

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

22. srpna 2025  13:40

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...

„Rasistická“ ulice u českého velvyslanectví v Berlíně se přejmenuje. Soud souhlasí

23. srpna 2025  9:11

Berlín může v sobotu přejmenovat spornou Mouřenínovu ulici, tedy Mohrenstrasse. Rozhodl o tom v...

Jak se vyhnout parkovnému? Pražané si myslí, že našli způsob

22. srpna 2025  21:06,  aktualizováno  23.8

Řidiči v Praze, ale i v jiných městech se vyhýbají placeným parkovacím zónám vychytralým způsobem....

Smrt u Niagarských vodopádů. Náhle strhl volant a autobus plný turistů se převrátil

23. srpna 2025  8:49

V americkém státě New York havaroval v pátek turistický autobus, který se vracel z Niagarských...

Náraz ho vymrštil z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

23. srpna 2025  8:30

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní...

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Tomáš Gayer

  • Počet článků 990
  • Celková karma 19,73
  • Průměrná čtenost 769x
Stručně, abych nezdržoval....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.