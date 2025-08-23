Semafor
Tomáš Gayer
Takhle néé, pane ministře!
Námětem pro dnešní blog je scénka u fotografa. Klíčová slova: Ministr, proboha, tvářiti se, nesměti, vypadati.
Tomáš Gayer
Před obchodním centrem
Klíčová slova dnešního, tedy nedělního blogu: Raditi, nechtíti, váš, místo, uvazovati, nejdále......
Tomáš Gayer
A vy za kolik?
Dnešní blog věnuji hlavně těm, kteří na něj zásadně (tedy z vyšších principů mravních), nevstupují, a přitom pro ně kreslím tak rád!
Tomáš Gayer
Co je v životě nejdůležitější?
Co je nejdůležitější v životě? Samozřejmě, že řekneme zdraví. Ale ono je to všechno složitější. Říká se, že pasažéři na Titaniku byli zřejmě zdraví....
Tomáš Gayer
Je potřeba všechno vidět?
Klíčová slova a obrazy dnešního blogu: Žena, muž, plot, žebřík, viděti, slyšeti, sekati. Délka blogu 5 vteřin.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
„Rasistická“ ulice u českého velvyslanectví v Berlíně se přejmenuje. Soud souhlasí
Berlín může v sobotu přejmenovat spornou Mouřenínovu ulici, tedy Mohrenstrasse. Rozhodl o tom v...
Jak se vyhnout parkovnému? Pražané si myslí, že našli způsob
Řidiči v Praze, ale i v jiných městech se vyhýbají placeným parkovacím zónám vychytralým způsobem....
Smrt u Niagarských vodopádů. Náhle strhl volant a autobus plný turistů se převrátil
V americkém státě New York havaroval v pátek turistický autobus, který se vracel z Niagarských...
Náraz ho vymrštil z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena
Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní...
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)
- Počet článků 990
- Celková karma 19,73
- Průměrná čtenost 769x