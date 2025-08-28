Restaurace Bio-Natural
Tomáš Gayer
Předvolební čas má své kouzlo
Předvolební čas má své kouzlo. Jednou do hry vedle politiků, žebrajících o hlasy, vstupují stand-up komici, jindy slyšíme moudra herců. Od kabaretu k divadlu. A ty úžasné projevy, které nepostrádají i grády! Pěkně děkujeme!
Tomáš Gayer
Semafor
Klíčová slova k dnešnímu blogu chybí. Protože autor je často nemluvný. Je na čtenáři, aby si je laskavě doplnil podle vlastní úvahy, pokud si myslí, že jsou nutná.
Tomáš Gayer
Takhle néé, pane ministře!
Námětem pro dnešní blog je scénka u fotografa. Klíčová slova: Ministr, proboha, tvářiti se, nesměti, vypadati.
Tomáš Gayer
Před obchodním centrem
Klíčová slova dnešního, tedy nedělního blogu: Raditi, nechtíti, váš, místo, uvazovati, nejdále......
Tomáš Gayer
A vy za kolik?
Dnešní blog věnuji hlavně těm, kteří na něj zásadně (tedy z vyšších principů mravních), nevstupují, a přitom pro ně kreslím tak rád!
