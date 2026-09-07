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Redaktorka

Klíčová slova dnešního dopoledního pondělního blogu: Redaktorka, mluviti, jen, doma, o vás, fotografovati

Autor: Tomáš Gayer | pondělí 7.9.2026 9:36 | karma článku: 0 | přečteno: 36x

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Tomáš Gayer

Určitě to vemte tudy

Určitě to vemte tudy. A nebo místo parkem, projděte se po nábřeží, a na chvilku si sedněte na lavičku. A hlavně nespěchejte. „Veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest“ (J.A.Komenský).

23.8.2026 v 9:06 | Karma: 16,37 | Přečteno: 236x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Redaktorka má skvělý nápad

Mladá a nadějná redaktorka má skvělý nápad. Ani pozdní večerní čas ji nezastaví a jde pracovat do terénu.

15.8.2026 v 7:26 | Karma: 16,78 | Přečteno: 230x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Paní redaktorko!

Zaměstnanec Technických služeb J.B. sdělil redaktorce novin informaci, která ji viditelně překvapila.

8.8.2026 v 12:46 | Karma: 17,79 | Přečteno: 262x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Nebezpečné konsekvence elektromobility

Každý technologický posun vedle kladů přináší i svá negativa. Námětem k blogu jsou nebezpečné konsekvence rozvíjející se elektromobility.

29.7.2026 v 12:48 | Karma: 14,44 | Přečteno: 262x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Jsem si naprosto jistá. Manžel to být nemůže.

Manželka sdělila policii po telefonu: Jsem si naprosto jistá, manžel to být nemůže. Je tedy na policii, aby tenhle oříšek sama rozlouskla.

27.7.2026 v 8:03 | Karma: 20,29 | Přečteno: 482x | Diskuse | Společnost
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Tomáš Gayer

  • Počet článků 1032
  • Celková karma 19,14
  • Průměrná čtenost 752x
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