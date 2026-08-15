Redaktorka má skvělý nápad
Tomáš Gayer
Paní redaktorko!
Zaměstnanec Technických služeb J.B. sdělil redaktorce novin informaci, která ji viditelně překvapila.
Tomáš Gayer
Nebezpečné konsekvence elektromobility
Každý technologický posun vedle kladů přináší i svá negativa. Námětem k blogu jsou nebezpečné konsekvence rozvíjející se elektromobility.
Tomáš Gayer
Jsem si naprosto jistá. Manžel to být nemůže.
Manželka sdělila policii po telefonu: Jsem si naprosto jistá, manžel to být nemůže. Je tedy na policii, aby tenhle oříšek sama rozlouskla.
Tomáš Gayer
Přestaň vyvádět, Pavlíku!
Několik klíčových slov k dnešnímu blogu s krásnou českou krajinou: Pavlík, vyváděti, přestati, tady, doma, krásně.
Tomáš Gayer
Pro lepší orientaci v knihkupectví, ale i v životě
Autor se vážně zabývá problematikou orientace nejen v knihkupectví, ale vlastně i v životě, a přichází s doporučením.
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