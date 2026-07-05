Pro lepší orientaci v knihkupectví, ale i v životě
Tomáš Gayer
Bezvýhradně podporuji stávku v České televizi
Ano, nestydím se to říct nahlas! Bezvýhradně podporuji stávku v České televizi. Jsme s vámi, buďte s námi.
Tomáš Gayer
Co si to dovolujete?
Klíčová slova dnešního blogu: Co, dovolovati si, ptáti se, poezie, strkati, politický, literatura...
Tomáš Gayer
Náš zákazník, náš pán?
Náš zákazník, náš pán? No, někdy to může trochu zaskřípat, ale v situaci popsané níže, to doufám nepřerostlo do fyzického násilí.
Tomáš Gayer
Jen se pochlubte, jak to chodí u Vás!
Kresba v tomto blogu je beze slov. Předpokládám, že znáte ty situace, kdy partner neřekne ani slovo, ale přesto to říká hodně jasně.
Tomáš Gayer
Kudy? No přeci tudy!
Jaký si to uděláš, takový to máš. Tak třeba život bez politiky. A rázem posouváš svůj život o pár pater výše.
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