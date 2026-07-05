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Pro lepší orientaci v knihkupectví, ale i v životě

Autor se vážně zabývá problematikou orientace nejen v knihkupectví, ale vlastně i v životě, a přichází s doporučením.
Autor: Tomáš Gayer | neděle 5.7.2026 7:48 | karma článku: 8,06 | přečteno: 78x

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Bezvýhradně podporuji stávku v České televizi

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29.6.2026 v 10:48 | Karma: 25,31 | Přečteno: 466x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Co si to dovolujete?

Klíčová slova dnešního blogu: Co, dovolovati si, ptáti se, poezie, strkati, politický, literatura...

15.6.2026 v 11:05 | Karma: 17,48 | Přečteno: 236x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Náš zákazník, náš pán?

Náš zákazník, náš pán? No, někdy to může trochu zaskřípat, ale v situaci popsané níže, to doufám nepřerostlo do fyzického násilí.

13.6.2026 v 9:04 | Karma: 26,32 | Přečteno: 1930x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Jen se pochlubte, jak to chodí u Vás!

Kresba v tomto blogu je beze slov. Předpokládám, že znáte ty situace, kdy partner neřekne ani slovo, ale přesto to říká hodně jasně.

10.6.2026 v 10:10 | Karma: 16,02 | Přečteno: 265x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Kudy? No přeci tudy!

Jaký si to uděláš, takový to máš. Tak třeba život bez politiky. A rázem posouváš svůj život o pár pater výše.

7.6.2026 v 8:29 | Karma: 12,99 | Přečteno: 224x | Diskuse | Společnost
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Tomáš Gayer

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  • Průměrná čtenost 755x
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