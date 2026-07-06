Přestaň vyvádět, Pavlíku!
Tomáš Gayer
Pro lepší orientaci v knihkupectví, ale i v životě
Autor se vážně zabývá problematikou orientace nejen v knihkupectví, ale vlastně i v životě, a přichází s doporučením.
Tomáš Gayer
Bezvýhradně podporuji stávku v České televizi
Ano, nestydím se to říct nahlas! Bezvýhradně podporuji stávku v České televizi. Jsme s vámi, buďte s námi.
Tomáš Gayer
Co si to dovolujete?
Klíčová slova dnešního blogu: Co, dovolovati si, ptáti se, poezie, strkati, politický, literatura...
Tomáš Gayer
Náš zákazník, náš pán?
Náš zákazník, náš pán? No, někdy to může trochu zaskřípat, ale v situaci popsané níže, to doufám nepřerostlo do fyzického násilí.
Tomáš Gayer
Jen se pochlubte, jak to chodí u Vás!
Kresba v tomto blogu je beze slov. Předpokládám, že znáte ty situace, kdy partner neřekne ani slovo, ale přesto to říká hodně jasně.
|Další články autora
Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro
Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach...
50 korun za taxíka? Senioři z Prahy 10 se mají po prázdninách vozit k lékaři i na poštu
Radnice desáté městské části připravuje novou službu, která má usnadnit život starším obyvatelům....
Pražané hledají únik před vedrem, Džbán zůstává zavřený. Pohne s kauzou petice?
Zatímco pražská koupaliště během tropických dnů praskají ve švech, legendární Džbán zůstává už...
Sověti jim řekli: Pomozte si sami. Tak v roce 1971 vznikalo Depo Kačerov
Když se na začátku 70. let rodilo pražské metro, neexistovaly manuály ani zkušenosti ze zahraničí....
Méně vizuálního smogu. Plzeň omezuje venkovní reklamu, ale jen v centru
V centru Plzně zmizely z domů téměř všechny velké reklamní plachty. Postihy za ty, které ještě...
Pražský hotel se dostal do prestižního výběru. Odkazuje na kněžnu Libuši, nejspíš ho ale neznáte
Pražský hotel Sir Prague se zařadil mezi šestnáct nejkrásnějších hotelů světa podle letošního...
MAPA: Kam s dětmi v Praze, když udeří vedra? Přehled stíněných a lesních hřišť
Hodnoty na teploměru jdou opět strmě nahoru a vydržet na slunci se dá jen pár minut. Kam se s dětmi...
Sledovat fotbal znamená vidět 57 reklam a 12 minut propagace sázení, ukázala studie
Diváci české nejvyšší fotbalové soutěže jsou během televizních přenosů vystaveni mimořádně...
Pronájem klimatizované kanceláře 38 m2, Jana Růžičky, Chodov. MHD, parking. Bez provize
Jana Růžičky, Praha 4 - Kunratice
14 993 Kč/měsíc
- Počet článků 1026
- Celková karma 15,88
- Průměrná čtenost 754x