Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Přestaň vyvádět, Pavlíku!

Několik klíčových slov k dnešnímu blogu s krásnou českou krajinou: Pavlík, vyváděti, přestati, tady, doma, krásně.
Autor: Tomáš Gayer | pondělí 6.7.2026 9:05 | karma článku: 9,02 | přečteno: 76x

Další články autora

Tomáš Gayer

Pro lepší orientaci v knihkupectví, ale i v životě

Autor se vážně zabývá problematikou orientace nejen v knihkupectví, ale vlastně i v životě, a přichází s doporučením.

5.7.2026 v 7:48 | Karma: 12,50 | Přečteno: 142x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Bezvýhradně podporuji stávku v České televizi

Ano, nestydím se to říct nahlas! Bezvýhradně podporuji stávku v České televizi. Jsme s vámi, buďte s námi.

29.6.2026 v 10:48 | Karma: 25,44 | Přečteno: 473x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Co si to dovolujete?

Klíčová slova dnešního blogu: Co, dovolovati si, ptáti se, poezie, strkati, politický, literatura...

15.6.2026 v 11:05 | Karma: 17,49 | Přečteno: 238x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Náš zákazník, náš pán?

Náš zákazník, náš pán? No, někdy to může trochu zaskřípat, ale v situaci popsané níže, to doufám nepřerostlo do fyzického násilí.

13.6.2026 v 9:04 | Karma: 26,32 | Přečteno: 1930x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Jen se pochlubte, jak to chodí u Vás!

Kresba v tomto blogu je beze slov. Předpokládám, že znáte ty situace, kdy partner neřekne ani slovo, ale přesto to říká hodně jasně.

10.6.2026 v 10:10 | Karma: 16,03 | Přečteno: 266x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
3. července 2026  10:53

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...

Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro

Pohled na bazén v areálu Beach Eden.
29. června 2026  11:25,  aktualizováno  18:13

Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach...

50 korun za taxíka? Senioři z Prahy 10 se mají po prázdninách vozit k lékaři i na poštu

ilustrační snímek
29. června 2026

Radnice desáté městské části připravuje novou službu, která má usnadnit život starším obyvatelům....

Pražané hledají únik před vedrem, Džbán zůstává zavřený. Pohne s kauzou petice?

Přírodní koupaliště Džbán v Praze 6
29. června 2026  14:50

Zatímco pražská koupaliště během tropických dnů praskají ve švech, legendární Džbán zůstává už...

Sověti jim řekli: Pomozte si sami. Tak v roce 1971 vznikalo Depo Kačerov

Pohled od dnešní stanice metra Kačerov směrem k depu
30. června 2026  5:42

Když se na začátku 70. let rodilo pražské metro, neexistovaly manuály ani zkušenosti ze zahraničí....

Méně vizuálního smogu. Plzeň omezuje venkovní reklamu, ale jen v centru

Plzeň čistí centrum města od takzvaného vizuálního smogu. Majitelům reklam,...
6. července 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

V centru Plzně zmizely z domů téměř všechny velké reklamní plachty. Postihy za ty, které ještě...

Pražský hotel se dostal do prestižního výběru. Odkazuje na kněžnu Libuši, nejspíš ho ale neznáte

Vstupní portál hotelu
6. července 2026  9:36

Pražský hotel Sir Prague se zařadil mezi šestnáct nejkrásnějších hotelů světa podle letošního...

MAPA: Kam s dětmi v Praze, když udeří vedra? Přehled stíněných a lesních hřišť

Dobrodružné hřiště Halda v brněnských Medlánkách tvoří tři navzájem propojené...
6. července 2026  9:05

Hodnoty na teploměru jdou opět strmě nahoru a vydržet na slunci se dá jen pár minut. Kam se s dětmi...

Sledovat fotbal znamená vidět 57 reklam a 12 minut propagace sázení, ukázala studie

ilustrační snímek
6. července 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Diváci české nejvyšší fotbalové soutěže jsou během televizních přenosů vystaveni mimořádně...

Tomáš Gayer

  • Počet článků 1026
  • Celková karma 15,88
  • Průměrná čtenost 754x
Stručně, abych nezdržoval....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.