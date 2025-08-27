Předvolební čas má své kouzlo
Tomáš Gayer
Semafor
Klíčová slova k dnešnímu blogu chybí. Protože autor je často nemluvný. Je na čtenáři, aby si je laskavě doplnil podle vlastní úvahy, pokud si myslí, že jsou nutná.
Tomáš Gayer
Takhle néé, pane ministře!
Námětem pro dnešní blog je scénka u fotografa. Klíčová slova: Ministr, proboha, tvářiti se, nesměti, vypadati.
Tomáš Gayer
Před obchodním centrem
Klíčová slova dnešního, tedy nedělního blogu: Raditi, nechtíti, váš, místo, uvazovati, nejdále......
Tomáš Gayer
A vy za kolik?
Dnešní blog věnuji hlavně těm, kteří na něj zásadně (tedy z vyšších principů mravních), nevstupují, a přitom pro ně kreslím tak rád!
Tomáš Gayer
Co je v životě nejdůležitější?
Co je nejdůležitější v životě? Samozřejmě, že řekneme zdraví. Ale ono je to všechno složitější. Říká se, že pasažéři na Titaniku byli zřejmě zdraví....
