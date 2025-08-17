Před obchodním centrem

Klíčová slova dnešního, tedy nedělního blogu: Raditi, nechtíti, váš, místo, uvazovati, nejdále......
Autor: Tomáš Gayer | neděle 17.8.2025 11:25 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

Tomáš Gayer

A vy za kolik?

Dnešní blog věnuji hlavně těm, kteří na něj zásadně (tedy z vyšších principů mravních), nevstupují, a přitom pro ně kreslím tak rád!

13.8.2025 v 8:52 | Karma: 21,45 | Přečteno: 292x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Co je v životě nejdůležitější?

Co je nejdůležitější v životě? Samozřejmě, že řekneme zdraví. Ale ono je to všechno složitější. Říká se, že pasažéři na Titaniku byli zřejmě zdraví....

8.8.2025 v 16:32 | Karma: 16,45 | Přečteno: 205x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Je potřeba všechno vidět?

Klíčová slova a obrazy dnešního blogu: Žena, muž, plot, žebřík, viděti, slyšeti, sekati. Délka blogu 5 vteřin.

24.7.2025 v 7:33 | Karma: 16,05 | Přečteno: 219x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Nejsme přeci staromódní, slečno

Klíčová slova dnešního, poměrně stručného blogu: Slečna, táta, býti, staromódní. Doba četby zhruba 12 vteřin.

22.7.2025 v 11:11 | Karma: 19,55 | Přečteno: 380x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Vítězové a poražení

Všichni, pochopitelně mimo dezolátů, chceme žít ve zdravém životním prostředí. Ne všichni se snaží pro jeho existenci dostatečně. A tak máme nejen vítěze, ale i poražené.

15.7.2025 v 10:03 | Karma: 18,93 | Přečteno: 295x | Diskuse | Společnost
Stručně, abych nezdržoval....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

