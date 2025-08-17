Před obchodním centrem
Tomáš Gayer
A vy za kolik?
Dnešní blog věnuji hlavně těm, kteří na něj zásadně (tedy z vyšších principů mravních), nevstupují, a přitom pro ně kreslím tak rád!
Tomáš Gayer
Co je v životě nejdůležitější?
Co je nejdůležitější v životě? Samozřejmě, že řekneme zdraví. Ale ono je to všechno složitější. Říká se, že pasažéři na Titaniku byli zřejmě zdraví....
Tomáš Gayer
Je potřeba všechno vidět?
Klíčová slova a obrazy dnešního blogu: Žena, muž, plot, žebřík, viděti, slyšeti, sekati. Délka blogu 5 vteřin.
Tomáš Gayer
Nejsme přeci staromódní, slečno
Klíčová slova dnešního, poměrně stručného blogu: Slečna, táta, býti, staromódní. Doba četby zhruba 12 vteřin.
Tomáš Gayer
Vítězové a poražení
Všichni, pochopitelně mimo dezolátů, chceme žít ve zdravém životním prostředí. Ne všichni se snaží pro jeho existenci dostatečně. A tak máme nejen vítěze, ale i poražené.
