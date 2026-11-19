Politici sestupují k lidu a lid stoupá vzhůru k politikům
Tomáš Gayer
Teď tam nic nepiš! Počkáme, proti čemu se bude demonstrovat
Dnes o tom, jak zdravě žít. Základem je pobyt na čerstvém vzduchu. A pročistit plíce. A uvolnit stres. Nejlépe hlasitým skandováním nějakých slov. Nejlépe doporučených.
Tomáš Gayer
Zimy se nebojíme, slečno redaktorko
Předpověď počasí pro letošní zimu nevěští nic dobrého. A tak se naši novináři a zpravodajové rozjíždí po republice zjistit, jak se obyvatelé připravují na zimu.
Tomáš Gayer
Co to bylo za lidi?
Ten, kdo následuje dav, se obvykle dál než ostatní nedostane. Ten, kdo chodí sám, se pravděpodobně ocitne i v místech, kde ještě nikdo nikdy nebyl.“ — Albert Einsten
Tomáš Gayer
O studnách
Tento blog je beze slov, protože někdy jsou slova zbytečná. Že zbytečná slova jsou zbytečná, věděl už Jára Cimrman.
Tomáš Gayer
Docela jako absurdní hra od Václava Havla
28.říjen 2026. Docela to vypadá jak absurdní hra od Václava Havla. Co dál, človíčku? Vypni televizi, ztlum rádio, a ustel si ve svém srdci.
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