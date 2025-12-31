PF 2026 od dezoláta
Tomáš Gayer
Beze slov
Nejdůležitější volby jsou ty naše. Osobní rozhodnutí. Kterým směrem se vydáme, koho si pozveme s sebou, k čemu budeme vzhlížet, komu naslouchat....
Tomáš Gayer
Já bych boomery nepodceňoval
Několik klíčových slov dnešního blogu: Pamatovati, viděti, únor, radost, velký, urostlý, vysoký, fešák.
Tomáš Gayer
Kupujete noviny?
Blog s názvem Kupujete noviny? je vlastně drobnou sociologickou sondou. Jen tak mimochodem, Stanislaw Jerzy Lec napsal: „Okno do světa lze zastřít novinami“.
Tomáš Gayer
Je člověk (vždy) přítel psa?
Pes je přítel člověka. Ale ne vždy je tomu opačně. Klíčová slova dnešního blogu: Viděti, oči, svět, občas.
Tomáš Gayer
Něco potřebuješ?
Klíčová slova dnešního velmi krátkého blogu o pohodě: Dnes, viděti, miláček, chtíti a potřebovati.
- Počet článků 1007
- Celková karma 16,95
- Průměrná čtenost 761x