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Paní redaktorko!

Zaměstnanec Technických služeb J.B. sdělil redaktorce novin informaci, která ji viditelně překvapila.
Autor: Tomáš Gayer | sobota 8.8.2026 12:46 | karma článku: 15,16 | přečteno: 186x

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Tomáš Gayer

Nebezpečné konsekvence elektromobility

Každý technologický posun vedle kladů přináší i svá negativa. Námětem k blogu jsou nebezpečné konsekvence rozvíjející se elektromobility.

29.7.2026 v 12:48 | Karma: 14,44 | Přečteno: 250x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Jsem si naprosto jistá. Manžel to být nemůže.

Manželka sdělila policii po telefonu: Jsem si naprosto jistá, manžel to být nemůže. Je tedy na policii, aby tenhle oříšek sama rozlouskla.

27.7.2026 v 8:03 | Karma: 20,29 | Přečteno: 477x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Přestaň vyvádět, Pavlíku!

Několik klíčových slov k dnešnímu blogu s krásnou českou krajinou: Pavlík, vyváděti, přestati, tady, doma, krásně.

6.7.2026 v 9:05 | Karma: 22,89 | Přečteno: 432x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Pro lepší orientaci v knihkupectví, ale i v životě

Autor se vážně zabývá problematikou orientace nejen v knihkupectví, ale vlastně i v životě, a přichází s doporučením.

5.7.2026 v 7:48 | Karma: 14,62 | Přečteno: 181x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Bezvýhradně podporuji stávku v České televizi

Ano, nestydím se to říct nahlas! Bezvýhradně podporuji stávku v České televizi. Jsme s vámi, buďte s námi.

29.6.2026 v 10:48 | Karma: 25,95 | Přečteno: 486x | Diskuse | Společnost
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Tomáš Gayer

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  • Celková karma 17,09
  • Průměrná čtenost 753x
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