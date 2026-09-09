Odcházení aneb Až na krev
Tomáš Gayer
Redaktorka
Klíčová slova dnešního dopoledního pondělního blogu: Redaktorka, mluviti, jen, doma, o vás, fotografovati
Tomáš Gayer
Určitě to vemte tudy
Určitě to vemte tudy. A nebo místo parkem, projděte se po nábřeží, a na chvilku si sedněte na lavičku. A hlavně nespěchejte. „Veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest“ (J.A.Komenský).
Tomáš Gayer
Redaktorka má skvělý nápad
Mladá a nadějná redaktorka má skvělý nápad. Ani pozdní večerní čas ji nezastaví a jde pracovat do terénu.
Tomáš Gayer
Paní redaktorko!
Zaměstnanec Technických služeb J.B. sdělil redaktorce novin informaci, která ji viditelně překvapila.
Tomáš Gayer
Nebezpečné konsekvence elektromobility
Každý technologický posun vedle kladů přináší i svá negativa. Námětem k blogu jsou nebezpečné konsekvence rozvíjející se elektromobility.
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