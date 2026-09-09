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Odcházení aneb Až na krev

Tento blog není opožděnou recenzí na film Václava Havla z roku 2011 Odcházení. Ale o odcházení, až na krev, to opravdu je.
Autor: Tomáš Gayer | středa 9.9.2026 12:48 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

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Tomáš Gayer

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Tomáš Gayer

Určitě to vemte tudy

Určitě to vemte tudy. A nebo místo parkem, projděte se po nábřeží, a na chvilku si sedněte na lavičku. A hlavně nespěchejte. „Veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest“ (J.A.Komenský).

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Redaktorka má skvělý nápad

Mladá a nadějná redaktorka má skvělý nápad. Ani pozdní večerní čas ji nezastaví a jde pracovat do terénu.

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Paní redaktorko!

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Tomáš Gayer

Nebezpečné konsekvence elektromobility

Každý technologický posun vedle kladů přináší i svá negativa. Námětem k blogu jsou nebezpečné konsekvence rozvíjející se elektromobility.

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Tomáš Gayer

  • Počet článků 1033
  • Celková karma 19,09
  • Průměrná čtenost 751x
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