O studnách
Tomáš Gayer
Docela jako absurdní hra od Václava Havla
28.říjen 2026. Docela to vypadá jak absurdní hra od Václava Havla. Co dál, človíčku? Vypni televizi, ztlum rádio, a ustel si ve svém srdci.
Tomáš Gayer
Volby jsou za námi
Tak volby jsou za námi. Do konce roku zbývá, doufejme, už jen jedna kampaň. Ale ta nám bezesporu život osladí, protože to je řepná kampaň.
Tomáš Gayer
Chtěl bych něco lehkého do postele. Co tamhleta maličká?
O čem je ten dnešní blog je snad naprosto zřejmé. Chtěl bych něco lehkého do postele. Co tamhleta maličká..?
Tomáš Gayer
Velká záhada kolem kohouta
Na světě existuje mnoho jevů, pro které nemáme uspokojivé vysvětlení. Jedním z nich je námětem blogu.
Tomáš Gayer
Novinařina
Tento blog nás zavede do redakce novin. Tedy přímo k šéfredaktorovi, který si nechal zavolat nezkušeného...
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