Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

O studnách

Tomáš Gayer
Tento blog je beze slov, protože někdy jsou slova zbytečná. Že zbytečná slova jsou zbytečná, věděl už Jára Cimrman.
Autor: Tomáš Gayer | neděle 8.11.2026 9:23 | karma článku: 0 | přečteno: 9x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Tomáš Gayer

Docela jako absurdní hra od Václava Havla

28.říjen 2026. Docela to vypadá jak absurdní hra od Václava Havla. Co dál, človíčku? Vypni televizi, ztlum rádio, a ustel si ve svém srdci.

28.10.2026 v 12:41 | Karma: 19,69 | Přečteno: 361x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Volby jsou za námi

Tak volby jsou za námi. Do konce roku zbývá, doufejme, už jen jedna kampaň. Ale ta nám bezesporu život osladí, protože to je řepná kampaň.

24.10.2026 v 9:35 | Karma: 14,08 | Přečteno: 174x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Chtěl bych něco lehkého do postele. Co tamhleta maličká?

O čem je ten dnešní blog je snad naprosto zřejmé. Chtěl bych něco lehkého do postele. Co tamhleta maličká..?

22.10.2026 v 11:11 | Karma: 18,10 | Přečteno: 289x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Velká záhada kolem kohouta

Na světě existuje mnoho jevů, pro které nemáme uspokojivé vysvětlení. Jedním z nich je námětem blogu.

11.10.2026 v 10:32 | Karma: 15,39 | Přečteno: 186x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Novinařina

Tento blog nás zavede do redakce novin. Tedy přímo k šéfredaktorovi, který si nechal zavolat nezkušeného...

7.10.2026 v 9:56 | Karma: 16,46 | Přečteno: 174x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...
7. listopadu 2026  6:30

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+
3. listopadu 2026

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...
5. listopadu 2026  16:08,  aktualizováno  6. 11. 9:04

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...
31. října 2026  19:14

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...

Semir z Kobry 11 má novou roli. Z vojenského náklaďáku vznikl luxusní dům na kolech

MAN před přestavbou sloužil armádě. Měl najeto jen 4 500 kilometrů.
4. listopadu 2026  19:01,  aktualizováno  5. 11. 7:32

Z vojenského náklaďáku luxusní dům na šesti kolech! Obří MAN přezdívaný Semir, pojmenovaný po...

Vysílání jako hobby? Proč ne. Jakub Kamarád vybudoval rádio, funguje už šest let

Hlavní tváří Rádia Trojka je Jakub Kamarád.
8. listopadu 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Nemají z toho ani korunu, platí si ho z vlastní kapsy a místo honorářů je žene čistá vášeň pro...

Ruční papír z kopřiv i bramborové natě. Chemička teď předává řemeslo dětem

Irena Štyrandová zasvětila ruční výrobě papíru desítky let života. Dílnu má v...
8. listopadu 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Když se řekne papír, většina lidí si představí obyčejný list, na který píšeme nebo tiskneme. I z...

Čekání pár minut i šest hodin. Šumperská nemocnice má na urgentu nový systém

Oddělení urgentního příjmu Nemocnice Šumperk. Ilustrační foto
8. listopadu 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Šumperská nemocnice změnila systém třídění pacientů na urgentním příjmu. Nově rozhoduje naléhavost...

Krakonoš, který má dokonce city. Legendy vyšly prvně celé česky

Legendy o Krakonošovi od německého spisovatele Johanna Karla Augusta Musäuse...
8. listopadu 2026  7:52,  aktualizováno  7:52

Krakonoš netypicky coby zamilovaný, někdy přející, jindy škodící. Příběhy o vládci hor mají další...

Tomáš Gayer

  • Počet článků 1043
  • Celková karma 15,82
  • Průměrná čtenost 747x
Stručně, abych nezdržoval....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.