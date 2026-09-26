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O prskání a kapesníku

Tomáš Gayer
Pamatuji si knížku od Mileny Majorové Breviář společenského chování. Vyšla možná více než před půl stoletím. Všiml jsem si, kolik knih na toto téma je na knižních pultech dnes. Asi je to nutné.
Autor: Tomáš Gayer | sobota 26.9.2026 11:23 | karma článku: 5,04 | přečteno: 54x
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Tomáš Gayer

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Tomáš Gayer

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  • Průměrná čtenost 749x
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