O ovcích a lidech

Dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. Avšak u vesmíru si tím nejsem tak jist. To řekl Albert Einstein.
Autor: Tomáš Gayer | neděle 15.2.2026 10:25 | karma článku: 0 | přečteno: 2x

Další články autora

Tomáš Gayer

PF 2026 od dezoláta

Pf 2026 aneb přání do Nového roku. Omlouvám se, že je to velmi stručné a prosté. Ale co byste chtěli od dezoláta či prvoka...?

31.12.2025 v 11:30 | Karma: 23,21 | Přečteno: 447x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Beze slov

Nejdůležitější volby jsou ty naše. Osobní rozhodnutí. Kterým směrem se vydáme, koho si pozveme s sebou, k čemu budeme vzhlížet, komu naslouchat....

4.11.2025 v 8:26 | Karma: 15,71 | Přečteno: 249x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Já bych boomery nepodceňoval

Několik klíčových slov dnešního blogu: Pamatovati, viděti, únor, radost, velký, urostlý, vysoký, fešák.

3.11.2025 v 13:55 | Karma: 20,80 | Přečteno: 459x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Kupujete noviny?

Blog s názvem Kupujete noviny? je vlastně drobnou sociologickou sondou. Jen tak mimochodem, Stanislaw Jerzy Lec napsal: „Okno do světa lze zastřít novinami“.

13.10.2025 v 9:29 | Karma: 18,33 | Přečteno: 296x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Je člověk (vždy) přítel psa?

Pes je přítel člověka. Ale ne vždy je tomu opačně. Klíčová slova dnešního blogu: Viděti, oči, svět, občas.

9.10.2025 v 9:18 | Karma: 16,74 | Přečteno: 273x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě
8. února 2026  9:36

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
14. února 2026  7:49

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.
15. února 2026  7:26

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.
9. února 2026  15:56

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu
15. února 2026  7:23,  aktualizováno  8:09

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...

Veřejným prostorem dál rezonuje téma mizení labutí. Kdo je tajemný muž?

Zvířata v záchranné stanici v zahradě benediktinského kláštera v Rajhradě na...
15. února 2026

Svědek na sociálních sítích zveřejnil video, jež zachycuje muže, který odnáší ze smíchovského břehu...

Z rybníků u sídliště k medailím. Krasobruslař Verner vypráví o kariéře i pobytu v USA

Na setkání do Masných krámů přišel Tomáš Verner v saku, ale v olympijském parku...
15. února 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Bývalý krasobruslař Tomáš Verner vypráví o svých začátcích, kariéře i pobytu ve Spojených státech....

Sníh komplikuje v Moravskoslezském kraji dopravu. Napadlo až 15 centimetrů

ilustrační snímek
15. února 2026  9:52

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou po ranním sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Na chemicky...

Sníh a náledí komplikují dopravu v Moravskoslezském kraji

ilustrační snímek
15. února 2026  8:04,  aktualizováno  8:04

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou po sněžení dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Na...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tomáš Gayer

  • Počet článků 1007
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 761x
Stručně, abych nezdržoval....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.