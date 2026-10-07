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Novinařina

Tomáš Gayer
Tento blog nás zavede do redakce novin. Tedy přímo k šéfredaktorovi, který si nechal zavolat nezkušeného...
Autor: Tomáš Gayer | středa 7.10.2026 9:56 | karma článku: 0 | přečteno: 20x
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Tomáš Gayer

Beze slov

Pokud je název blogu Beze slov, tak to znamená, že jsou slova zbytečná. Že zbytečná slova jsou zbytečná, věděl už Jára Cimrman.

4.10.2026 v 11:16 | Karma: 14,04 | Přečteno: 167x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

O prskání a kapesníku

Pamatuji si knížku od Mileny Majorové Breviář společenského chování. Vyšla možná více než před půl stoletím. Všiml jsem si, kolik knih na toto téma je na knižních pultech i dnes. Asi je to nutné.

26.9.2026 v 11:23 | Karma: 15,04 | Přečteno: 264x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Sháníte lékaře? Proč si ho nepořídíte domů?

Sháníte lékaře? A co takhle si pořídit doktora rovnou domů? Ale jakou by měl mít odbornost? Rozhodně doporučuji univerzální zaměření.

23.9.2026 v 10:55 | Karma: 15,45 | Přečteno: 248x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Svět je báječné místo

Ó svět je báječné místo k narození jestli vám příliš nevadí pár měknoucích mozků na vyšších místech nebo nějaká ta bomba kterou vám sem tam zcela jistě hodí někdo na hlavu...

20.9.2026 v 9:50 | Karma: 13,56 | Přečteno: 178x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Beze slov

Pokud je název blogu Beze slov, tak to znamená, že jsou slova zbytečná. Že zbytečná slova jsou zbytečná, věděl už Jára Cimrman.

16.9.2026 v 10:02 | Karma: 13,77 | Přečteno: 169x | Diskuse | Společnost
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Tomáš Gayer

  • Počet článků 1039
  • Celková karma 15,77
  • Průměrná čtenost 748x
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