Nelichotivá zpráva o lidech (z ptačí perspektivy)
Tomáš Gayer
Letná se opravdu moc povedla
Letná se opravdu moc povedla! Vrátil jsem se domů s krásným pocitem. A radost znásobená tím, že jsem tam nebyl sám.
Tomáš Gayer
Politici sestupují k lidu a lid stoupá vzhůru k politikům
Titulek blogu přesně vyjadřuje jeho obsah: Všichni politici rádi sestupují k lidu a někdy zase naopak, prostý občan vystoupá vzhůru k politikům. Dokonalá a krásná symbióza!
Tomáš Gayer
Teď tam nic nepiš! Počkáme, proti čemu se bude demonstrovat
Dnes o tom, jak zdravě žít. Základem je pobyt na čerstvém vzduchu. A pročistit plíce. A uvolnit stres. Nejlépe hlasitým skandováním nějakých slov. Nejlépe doporučených.
Tomáš Gayer
Zimy se nebojíme, slečno redaktorko
Předpověď počasí pro letošní zimu nevěští nic dobrého. A tak se naši novináři a zpravodajové rozjíždí po republice zjistit, jak se obyvatelé připravují na zimu.
Tomáš Gayer
Co to bylo za lidi?
Ten, kdo následuje dav, se obvykle dál než ostatní nedostane. Ten, kdo chodí sám, se pravděpodobně ocitne i v místech, kde ještě nikdo nikdy nebyl.“ — Albert Einsten
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