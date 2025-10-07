Něco potřebuješ?
Volební biliár
Kulečník nebo biliár je dovednostní sport hraný pomocí tága, kterým se postrkují koule na stole potaženém plátnem.
Elektronické cigarety. Pokrok? Ne! Návrat do 19.století
Dnes žádná legrace. Ale pouze strohá odpověď na otázku: Jsou elektronické cigarety pokrok? Ano či ne? Ne!
Je důležité sledovat předpověď počasí?
Běžného občana obvykle zajímají pouze teploty a srážky. Ale prozíravého občana větry. Tedy především směr.
Ideologie
Kličová slova dnešního, tedy čtvrtečního, poněkud deštivého dne: Ideologie, velký, obzvláště, plocha, vysazovati.
Spolu to zvládneme!
Buďme pozitivní! Není žádný důvod k pesimismu. Stačí otevřít okno a zhluboka dýchat, nebo otevřít dveře a zajít na louku, do lesa, k řece... A pokud by to nestačilo.....
