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Nebezpečné konsekvence elektromobility

Každý technologický posun vedle kladů přináší i svá negativa. Námětem k blogu jsou nebezpečné konsekvence rozvíjející se elektromobility.
Autor: Tomáš Gayer | středa 29.7.2026 12:48 | karma článku: 8,17 | přečteno: 112x

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Tomáš Gayer

Jsem si naprosto jistá. Manžel to být nemůže.

Manželka sdělila policii po telefonu: Jsem si naprosto jistá, manžel to být nemůže. Je tedy na policii, aby tenhle oříšek sama rozlouskla.

27.7.2026 v 8:03 | Karma: 19,70 | Přečteno: 466x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Přestaň vyvádět, Pavlíku!

Několik klíčových slov k dnešnímu blogu s krásnou českou krajinou: Pavlík, vyváděti, přestati, tady, doma, krásně.

6.7.2026 v 9:05 | Karma: 22,74 | Přečteno: 428x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Pro lepší orientaci v knihkupectví, ale i v životě

Autor se vážně zabývá problematikou orientace nejen v knihkupectví, ale vlastně i v životě, a přichází s doporučením.

5.7.2026 v 7:48 | Karma: 14,36 | Přečteno: 177x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Bezvýhradně podporuji stávku v České televizi

Ano, nestydím se to říct nahlas! Bezvýhradně podporuji stávku v České televizi. Jsme s vámi, buďte s námi.

29.6.2026 v 10:48 | Karma: 25,83 | Přečteno: 484x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Co si to dovolujete?

Klíčová slova dnešního blogu: Co, dovolovati si, ptáti se, poezie, strkati, politický, literatura...

15.6.2026 v 11:05 | Karma: 18,16 | Přečteno: 249x | Diskuse | Společnost
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Tomáš Gayer

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  • Průměrná čtenost 754x
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