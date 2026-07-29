Nebezpečné konsekvence elektromobility
Tomáš Gayer
Jsem si naprosto jistá. Manžel to být nemůže.
Manželka sdělila policii po telefonu: Jsem si naprosto jistá, manžel to být nemůže. Je tedy na policii, aby tenhle oříšek sama rozlouskla.
Tomáš Gayer
Přestaň vyvádět, Pavlíku!
Několik klíčových slov k dnešnímu blogu s krásnou českou krajinou: Pavlík, vyváděti, přestati, tady, doma, krásně.
Tomáš Gayer
Pro lepší orientaci v knihkupectví, ale i v životě
Autor se vážně zabývá problematikou orientace nejen v knihkupectví, ale vlastně i v životě, a přichází s doporučením.
Tomáš Gayer
Bezvýhradně podporuji stávku v České televizi
Ano, nestydím se to říct nahlas! Bezvýhradně podporuji stávku v České televizi. Jsme s vámi, buďte s námi.
Tomáš Gayer
Co si to dovolujete?
Klíčová slova dnešního blogu: Co, dovolovati si, ptáti se, poezie, strkati, politický, literatura...
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