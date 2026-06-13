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Náš zákazník, náš pán?

Náš zákazník, náš pán? No, někdy to může trochu zaskřípat, ale v situaci popsané níže, to doufám nepřerostlo do fyzického násilí.
Autor: Tomáš Gayer | sobota 13.6.2026 9:04 | karma článku: 4,34 | přečteno: 56x

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Tomáš Gayer

Jen se pochlubte, jak to chodí u Vás!

Kresba v tomto blogu je beze slov. Předpokládám, že znáte ty situace, kdy partner neřekne ani slovo, ale přesto to říká hodně jasně.

10.6.2026 v 10:10 | Karma: 15,56 | Přečteno: 213x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Kudy? No přeci tudy!

Jaký si to uděláš, takový to máš. Tak třeba život bez politiky. A rázem posouváš svůj život o pár pater výše.

7.6.2026 v 8:29 | Karma: 12,84 | Přečteno: 189x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Četba některých knih může negativně ovlivňovat partnerské vztahy.

Nejenom drogy, alkoholismus, domácí násilí, feminismus či závislost na hracích automatech, mohou negativně ovlivňovat partnerské vztahy.

3.6.2026 v 8:00 | Karma: 13,55 | Přečteno: 220x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Knihy, knihy a zase knihy

Dnešní blog tematicky navazuje na předchozí. Je o čtenářích, knihách, knihovnách... Klíčová slova: Všechno a dosáhnouti.

31.5.2026 v 9:43 | Karma: 13,43 | Přečteno: 156x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Ignoruj je!

Klíčová slova sobotního blogu: Ignorovat, nikdy, leták, knihovna, posílati, nepamatovati si, uráčiti se.

30.5.2026 v 9:35 | Karma: 14,59 | Přečteno: 173x | Diskuse | Společnost
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Tomáš Gayer

  • Počet článků 1022
  • Celková karma 14,71
  • Průměrná čtenost 754x
Stručně, abych nezdržoval....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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