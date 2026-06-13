Náš zákazník, náš pán?
Tomáš Gayer
Jen se pochlubte, jak to chodí u Vás!
Kresba v tomto blogu je beze slov. Předpokládám, že znáte ty situace, kdy partner neřekne ani slovo, ale přesto to říká hodně jasně.
Tomáš Gayer
Kudy? No přeci tudy!
Jaký si to uděláš, takový to máš. Tak třeba život bez politiky. A rázem posouváš svůj život o pár pater výše.
Tomáš Gayer
Četba některých knih může negativně ovlivňovat partnerské vztahy.
Nejenom drogy, alkoholismus, domácí násilí, feminismus či závislost na hracích automatech, mohou negativně ovlivňovat partnerské vztahy.
Tomáš Gayer
Knihy, knihy a zase knihy
Dnešní blog tematicky navazuje na předchozí. Je o čtenářích, knihách, knihovnách... Klíčová slova: Všechno a dosáhnouti.
Tomáš Gayer
Ignoruj je!
Klíčová slova sobotního blogu: Ignorovat, nikdy, leták, knihovna, posílati, nepamatovati si, uráčiti se.
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