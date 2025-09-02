Literární demokracie

K obsahu blogu si dovolím parafrázovat titul knihy malíře, grafika a spisovatele Vladimíra Komárka: Strastiplná cesta demokracie od řecké kolébky ke krematoriu.
Autor: Tomáš Gayer | úterý 2.9.2025 10:56 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Další články autora

Tomáš Gayer

Restaurace Bio-Natural

Nové restaurace Bio-Natural výrazně posunují úroveň gastronomie u nás. Základem jsou naprosto čerstvé suroviny. Při otevření prvních restaurací se sice objevily některé drobné nedostatky, ale ty nikterak....

28.8.2025 v 10:49 | Karma: 16,68 | Přečteno: 207x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Předvolební čas má své kouzlo

Předvolební čas má své kouzlo. Jednou do hry vedle politiků, žebrajících o hlasy, vstupují stand-up komici, jindy slyšíme moudra herců. Od kabaretu k divadlu. A ty úžasné projevy, které nepostrádají i grády! Pěkně děkujeme!

27.8.2025 v 9:09 | Karma: 17,35 | Přečteno: 209x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Semafor

Klíčová slova k dnešnímu blogu chybí. Protože autor je často nemluvný. Je na čtenáři, aby si je laskavě doplnil podle vlastní úvahy, pokud si myslí, že jsou nutná.

23.8.2025 v 8:58 | Karma: 18,93 | Přečteno: 242x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Takhle néé, pane ministře!

Námětem pro dnešní blog je scénka u fotografa. Klíčová slova: Ministr, proboha, tvářiti se, nesměti, vypadati.

18.8.2025 v 9:59 | Karma: 26,00 | Přečteno: 522x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Před obchodním centrem

Klíčová slova dnešního, tedy nedělního blogu: Raditi, nechtíti, váš, místo, uvazovati, nejdále......

17.8.2025 v 11:25 | Karma: 17,69 | Přečteno: 294x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

28. srpna 2025  11:21,  aktualizováno  14:30

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

1. září 2025  17:45,  aktualizováno  2.9 7:12

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

27. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  28.8 16:23

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

25. srpna 2025  16:07

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

v diskusi je 135 příspěvků

25. srpna 2025  16:57

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus...

Útok na Babiše i plivanec na Fialu. Mítinky monitorujeme dostatečně, reaguje policie

2. září 2025  10:33,  aktualizováno  11:04

Expremiér Andrej Babiš (ANO) dostal v pondělí na předvolebních mítinku ránu berlí do hlavy, na...

Rok 2030 je ten, kdy bychom euro mohli mít, říká šéf STAN Rakušan

2. září 2025  10:35,  aktualizováno  10:56

Do tří měsíců po volbách do Sněmovny chce hnutí Starostové a nezávislí prosadit jmenování vládního...

Kdo útočil na Babiše? Na Facebooku tepal šéfa ANO a psal o znárodnění Agrofertu

2. září 2025  10:10,  aktualizováno  10:47

Andreje Babiše na pondělním předvolebním mítinku podle zjištění iDNES.cz napadl Vladislav N. z...

Opilý teenager chtěl někoho zmlátit, bezdomovce rovnou ubil. Dostal 15 let

2. září 2025  10:40

Krajský soud v Ostravě dnes vynesl rozsudek nad devatenáctiletým Pavlem Sigmundem z Krnova, který...

Tomáš Gayer

  • Počet článků 992
  • Celková karma 19,64
  • Průměrná čtenost 768x
Stručně, abych nezdržoval....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.