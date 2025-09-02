Literární demokracie
Tomáš Gayer
Restaurace Bio-Natural
Nové restaurace Bio-Natural výrazně posunují úroveň gastronomie u nás. Základem jsou naprosto čerstvé suroviny. Při otevření prvních restaurací se sice objevily některé drobné nedostatky, ale ty nikterak....
Tomáš Gayer
Předvolební čas má své kouzlo
Předvolební čas má své kouzlo. Jednou do hry vedle politiků, žebrajících o hlasy, vstupují stand-up komici, jindy slyšíme moudra herců. Od kabaretu k divadlu. A ty úžasné projevy, které nepostrádají i grády! Pěkně děkujeme!
Tomáš Gayer
Semafor
Klíčová slova k dnešnímu blogu chybí. Protože autor je často nemluvný. Je na čtenáři, aby si je laskavě doplnil podle vlastní úvahy, pokud si myslí, že jsou nutná.
Tomáš Gayer
Takhle néé, pane ministře!
Námětem pro dnešní blog je scénka u fotografa. Klíčová slova: Ministr, proboha, tvářiti se, nesměti, vypadati.
Tomáš Gayer
Před obchodním centrem
Klíčová slova dnešního, tedy nedělního blogu: Raditi, nechtíti, váš, místo, uvazovati, nejdále......
|Další články autora
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit
V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus...
Útok na Babiše i plivanec na Fialu. Mítinky monitorujeme dostatečně, reaguje policie
Expremiér Andrej Babiš (ANO) dostal v pondělí na předvolebních mítinku ránu berlí do hlavy, na...
Rok 2030 je ten, kdy bychom euro mohli mít, říká šéf STAN Rakušan
Do tří měsíců po volbách do Sněmovny chce hnutí Starostové a nezávislí prosadit jmenování vládního...
Kdo útočil na Babiše? Na Facebooku tepal šéfa ANO a psal o znárodnění Agrofertu
Andreje Babiše na pondělním předvolebním mítinku podle zjištění iDNES.cz napadl Vladislav N. z...
Opilý teenager chtěl někoho zmlátit, bezdomovce rovnou ubil. Dostal 15 let
Krajský soud v Ostravě dnes vynesl rozsudek nad devatenáctiletým Pavlem Sigmundem z Krnova, který...
Pozemek 1061 m2 včetně chaty a kůlny na prodej, Líšnice - Varadov, okr. Praha - západ
Líšnice, okres Praha-západ
4 980 000 Kč
- Počet článků 992
- Celková karma 19,64
- Průměrná čtenost 768x