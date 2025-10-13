Kupujete noviny?
Tomáš Gayer
Je člověk (vždy) přítel psa?
Pes je přítel člověka. Ale ne vždy je tomu opačně. Klíčová slova dnešního blogu: Viděti, oči, svět, občas.
Tomáš Gayer
Něco potřebuješ?
Klíčová slova dnešního velmi krátkého blogu o pohodě: Dnes, viděti, miláček, chtíti a potřebovati.
Tomáš Gayer
Volební biliár
Kulečník nebo biliár je dovednostní sport hraný pomocí tága, kterým se postrkují koule na stole potaženém plátnem.
Tomáš Gayer
Elektronické cigarety. Pokrok? Ne! Návrat do 19.století
Dnes žádná legrace. Ale pouze strohá odpověď na otázku: Jsou elektronické cigarety pokrok? Ano či ne? Ne!
Tomáš Gayer
Je důležité sledovat předpověď počasí?
Běžného občana obvykle zajímají pouze teploty a srážky. Ale prozíravého občana větry. Tedy především směr.
|Další články autora
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon
Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...
Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele...
Kauza Dozimetr opět u soudu. Další obžalovaný uzavřel dohodu o vině a trestu
Po přestávce opět začalo hlavní soudní líčení v kauze Dozimetr. Nyní vypovídá klíčový svědek,...
Válka je u konce, prohlásil Trump v Izraeli. V Knesetu mu tleskají
Americký prezident Donald Trumpem krátce přiletěl do Izraele. Následně mimo jiné prohlásil, že...
Tak to prasklo: Američané pomáhají Kyjevu s údery v hloubi Ruska
Premium Spojené státy od léta poskytují ukrajinským ozbrojeným silám zpravodajskou podporu při útocích v...
Na východním Slovensku se srazily dva rychlíky. Na místě jsou desítky zraněných
Před tunelem u slovenské obce Jablonov nad Turňou se v pondělí srazily dva rychlíky, ve kterých...
Pronájem krásného bytu 1+kk/B/S, 34 m2, ul. Na Růžovém poli, Kladno.
Na růžovém poli, Kladno - Kročehlavy
12 000 Kč/měsíc
- Počet článků 1004
- Celková karma 18,05
- Průměrná čtenost 762x