Kupujete noviny?

Blog s názvem Kupujete noviny? je vlastně drobnou sociologickou sondou. Jen tak mimochodem, Stanislaw Jerzy Lec napsal: „Okno do světa lze zastřít novinami“.
Autor: Tomáš Gayer | pondělí 13.10.2025 9:29 | karma článku: 9,62 | přečteno: 95x

Je člověk (vždy) přítel psa?

Pes je přítel člověka. Ale ne vždy je tomu opačně. Klíčová slova dnešního blogu: Viděti, oči, svět, občas.

9.10.2025 v 9:18 | Karma: 15,95 | Přečteno: 246x | Diskuse | Společnost

Něco potřebuješ?

Klíčová slova dnešního velmi krátkého blogu o pohodě: Dnes, viděti, miláček, chtíti a potřebovati.

7.10.2025 v 16:10 | Karma: 17,60 | Přečteno: 217x | Diskuse | Společnost

Volební biliár

Kulečník nebo biliár je dovednostní sport hraný pomocí tága, kterým se postrkují koule na stole potaženém plátnem.

2.10.2025 v 10:23 | Karma: 13,99 | Přečteno: 202x | Diskuse | Společnost

Elektronické cigarety. Pokrok? Ne! Návrat do 19.století

Dnes žádná legrace. Ale pouze strohá odpověď na otázku: Jsou elektronické cigarety pokrok? Ano či ne? Ne!

1.10.2025 v 10:46 | Karma: 18,76 | Přečteno: 381x | Diskuse | Společnost

Je důležité sledovat předpověď počasí?

Běžného občana obvykle zajímají pouze teploty a srážky. Ale prozíravého občana větry. Tedy především směr.

26.9.2025 v 11:22 | Karma: 17,46 | Přečteno: 233x | Diskuse | Společnost
Tomáš Gayer

  • Počet článků 1004
  • Celková karma 18,05
  • Průměrná čtenost 762x
Stručně, abych nezdržoval....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

