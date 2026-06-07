Kudy? No přeci tudy!
Tomáš Gayer
Četba některých knih může negativně ovlivňovat partnerské vztahy.
Nejenom drogy, alkoholismus, domácí násilí, feminismus či závislost na hracích automatech, mohou negativně ovlivňovat partnerské vztahy.
Tomáš Gayer
Knihy, knihy a zase knihy
Dnešní blog tematicky navazuje na předchozí. Je o čtenářích, knihách, knihovnách... Klíčová slova: Všechno a dosáhnouti.
Tomáš Gayer
Ignoruj je!
Klíčová slova sobotního blogu: Ignorovat, nikdy, leták, knihovna, posílati, nepamatovati si, uráčiti se.
Tomáš Gayer
Pasti a pastičky
Dnešní, tedy středeční blog je nejen kratký, abych nezdržoval, ale dokonce i beze slov, abych po horkém dni moc neobtěžoval.
Tomáš Gayer
Lepší je přijít s předstihem, než pozdě
Tématem dnešního, tedy středečního blogu, je zkušenost, že rozhodně lépe je přijít s předstihem, než pozdě.
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