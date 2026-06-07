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Kudy? No přeci tudy!

Jaký si to uděláš, takový to máš. Tak třeba život bez politiky. A rázem posouváš svůj život o pár pater výše.
Autor: Tomáš Gayer | neděle 7.6.2026 8:29 | karma článku: 4,68 | přečteno: 53x

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Tomáš Gayer

Četba některých knih může negativně ovlivňovat partnerské vztahy.

Nejenom drogy, alkoholismus, domácí násilí, feminismus či závislost na hracích automatech, mohou negativně ovlivňovat partnerské vztahy.

3.6.2026 v 8:00 | Karma: 13,23 | Přečteno: 210x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Knihy, knihy a zase knihy

Dnešní blog tematicky navazuje na předchozí. Je o čtenářích, knihách, knihovnách... Klíčová slova: Všechno a dosáhnouti.

31.5.2026 v 9:43 | Karma: 13,13 | Přečteno: 152x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Ignoruj je!

Klíčová slova sobotního blogu: Ignorovat, nikdy, leták, knihovna, posílati, nepamatovati si, uráčiti se.

30.5.2026 v 9:35 | Karma: 14,31 | Přečteno: 169x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Pasti a pastičky

Dnešní, tedy středeční blog je nejen kratký, abych nezdržoval, ale dokonce i beze slov, abych po horkém dni moc neobtěžoval.

27.5.2026 v 17:49 | Karma: 13,55 | Přečteno: 172x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Lepší je přijít s předstihem, než pozdě

Tématem dnešního, tedy středečního blogu, je zkušenost, že rozhodně lépe je přijít s předstihem, než pozdě.

13.5.2026 v 14:34 | Karma: 12,90 | Přečteno: 211x | Diskuse | Společnost
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Tomáš Gayer

  • Počet článků 1020
  • Celková karma 14,70
  • Průměrná čtenost 755x
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