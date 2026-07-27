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Jsem si naprosto jistá. Manžel to být nemůže.

Manželka sdělila policii po telefonu: Jsem si naprosto jistá, manžel to být nemůže. Je tedy na policii, aby tenhle oříšek sama rozlouskla.
Autor: Tomáš Gayer | pondělí 27.7.2026 8:03 | karma článku: 4,80 | přečteno: 59x

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Tomáš Gayer

Přestaň vyvádět, Pavlíku!

Několik klíčových slov k dnešnímu blogu s krásnou českou krajinou: Pavlík, vyváděti, přestati, tady, doma, krásně.

6.7.2026 v 9:05 | Karma: 22,06 | Přečteno: 410x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Pro lepší orientaci v knihkupectví, ale i v životě

Autor se vážně zabývá problematikou orientace nejen v knihkupectví, ale vlastně i v životě, a přichází s doporučením.

5.7.2026 v 7:48 | Karma: 13,78 | Přečteno: 168x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Bezvýhradně podporuji stávku v České televizi

Ano, nestydím se to říct nahlas! Bezvýhradně podporuji stávku v České televizi. Jsme s vámi, buďte s námi.

29.6.2026 v 10:48 | Karma: 25,58 | Přečteno: 480x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Co si to dovolujete?

Klíčová slova dnešního blogu: Co, dovolovati si, ptáti se, poezie, strkati, politický, literatura...

15.6.2026 v 11:05 | Karma: 17,93 | Přečteno: 244x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Náš zákazník, náš pán?

Náš zákazník, náš pán? No, někdy to může trochu zaskřípat, ale v situaci popsané níže, to doufám nepřerostlo do fyzického násilí.

13.6.2026 v 9:04 | Karma: 26,56 | Přečteno: 1934x | Diskuse | Společnost
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Tomáš Gayer

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  • Průměrná čtenost 754x
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