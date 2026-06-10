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Jen se pochlubte, jak to chodí u Vás!

Kresba v tomto blogu je beze slov. Předpokládám, že znáte ty situace, kdy partner neřekne ani slovo, ale přesto to říká hodně jasně.
Autor: Tomáš Gayer | středa 10.6.2026 10:10 | karma článku: 6,17 | přečteno: 52x

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Tomáš Gayer

Kudy? No přeci tudy!

Jaký si to uděláš, takový to máš. Tak třeba život bez politiky. A rázem posouváš svůj život o pár pater výše.

7.6.2026 v 8:29 | Karma: 12,50 | Přečteno: 180x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Četba některých knih může negativně ovlivňovat partnerské vztahy.

Nejenom drogy, alkoholismus, domácí násilí, feminismus či závislost na hracích automatech, mohou negativně ovlivňovat partnerské vztahy.

3.6.2026 v 8:00 | Karma: 13,25 | Přečteno: 214x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Knihy, knihy a zase knihy

Dnešní blog tematicky navazuje na předchozí. Je o čtenářích, knihách, knihovnách... Klíčová slova: Všechno a dosáhnouti.

31.5.2026 v 9:43 | Karma: 13,14 | Přečteno: 154x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Ignoruj je!

Klíčová slova sobotního blogu: Ignorovat, nikdy, leták, knihovna, posílati, nepamatovati si, uráčiti se.

30.5.2026 v 9:35 | Karma: 14,31 | Přečteno: 170x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Pasti a pastičky

Dnešní, tedy středeční blog je nejen kratký, abych nezdržoval, ale dokonce i beze slov, abych po horkém dni moc neobtěžoval.

27.5.2026 v 17:49 | Karma: 13,55 | Přečteno: 172x | Diskuse | Společnost
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Tomáš Gayer

  • Počet článků 1021
  • Celková karma 13,88
  • Průměrná čtenost 755x
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