Je důležité sledovat předpověď počasí?
Tomáš Gayer
Ideologie
Kličová slova dnešního, tedy čtvrtečního, poněkud deštivého dne: Ideologie, velký, obzvláště, plocha, vysazovati.
Tomáš Gayer
Spolu to zvládneme!
Buďme pozitivní! Není žádný důvod k pesimismu. Stačí otevřít okno a zhluboka dýchat, nebo otevřít dveře a zajít na louku, do lesa, k řece... A pokud by to nestačilo.....
Tomáš Gayer
Předvolební kampaň běží skvěle. Jakby ne, když se nepodcenila příprava.
Předvolební kampaň běží skvěle. Jakby ne, když se nepodcenila příprava. Klíčová slova blogu: Polévka, stůl, lidé.
Tomáš Gayer
Ústav pro duševní zdraví národa
V dnešním blogu autor předkládá vážný a seriózní návrh, jak skončit s rozdělenou společností a obnovit duševní zdraví národa.
Tomáš Gayer
Ze shora
Klíčová slova dnešního kresleného blogu: Tečka, černá, dole, lidé, žíti, fakt, přesvědčeni, nějaký, hmyz
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky
Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V...
Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem
Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru...
Politika prochází žaludkem. V kampaní před volbami se rozdávají sušenky, mentolky i pivo
Boj o voliče není jen o politických argumentech, potřásání rukama a rozdávání letáků. Své o tom...
Opilý řidič kamionu kličkoval na D1. Za jízdy pil piva, která si koupil k svačině
Těžko uvěřitelné jednání předvedl ve čtvrtek večer osmačtyřicetiletý řidič kamionu z Maďarska na...
Další den Dozimetru: Hlubuček mluvil o dárku od Redla, nyní vypovídá muž z DPP
V pátek pokračuje hlavní líčení v korupční kauze Dozimetr. Po čtvrteční několikahodinové obhajobě...
„Nikdo nás neodpráskne.“ Z pekla gangů je dnes ráj turistů. Bezpečnější než Francie
Premium Salvador byl ještě nedávno nejvražednější zemí světa. Zatímco vyskakují zprávy, jak členové gangů...
Mzdová účetní
PCO - hlídací služba, s.r.o.
Jihočeský kraj
- Počet článků 999
- Celková karma 18,47
- Průměrná čtenost 765x