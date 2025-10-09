Je člověk (vždy) přítel psa?
Tomáš Gayer
Něco potřebuješ?
Klíčová slova dnešního velmi krátkého blogu o pohodě: Dnes, viděti, miláček, chtíti a potřebovati.
Tomáš Gayer
Volební biliár
Kulečník nebo biliár je dovednostní sport hraný pomocí tága, kterým se postrkují koule na stole potaženém plátnem.
Tomáš Gayer
Elektronické cigarety. Pokrok? Ne! Návrat do 19.století
Dnes žádná legrace. Ale pouze strohá odpověď na otázku: Jsou elektronické cigarety pokrok? Ano či ne? Ne!
Tomáš Gayer
Je důležité sledovat předpověď počasí?
Běžného občana obvykle zajímají pouze teploty a srážky. Ale prozíravého občana větry. Tedy především směr.
Tomáš Gayer
Ideologie
Kličová slova dnešního, tedy čtvrtečního, poněkud deštivého dne: Ideologie, velký, obzvláště, plocha, vysazovati.
