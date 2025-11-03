Já bych boomery nepodceňoval
Tomáš Gayer
Kupujete noviny?
Blog s názvem Kupujete noviny? je vlastně drobnou sociologickou sondou. Jen tak mimochodem, Stanislaw Jerzy Lec napsal: „Okno do světa lze zastřít novinami“.
Tomáš Gayer
Je člověk (vždy) přítel psa?
Pes je přítel člověka. Ale ne vždy je tomu opačně. Klíčová slova dnešního blogu: Viděti, oči, svět, občas.
Tomáš Gayer
Něco potřebuješ?
Klíčová slova dnešního velmi krátkého blogu o pohodě: Dnes, viděti, miláček, chtíti a potřebovati.
Tomáš Gayer
Volební biliár
Kulečník nebo biliár je dovednostní sport hraný pomocí tága, kterým se postrkují koule na stole potaženém plátnem.
Tomáš Gayer
Elektronické cigarety. Pokrok? Ne! Návrat do 19.století
Dnes žádná legrace. Ale pouze strohá odpověď na otázku: Jsou elektronické cigarety pokrok? Ano či ne? Ne!
|Další články autora
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...
Poslanci skládají slib. 108 z nich má zvolit kandidáta SPD do čela Sněmovny
Přímý přenos Dvě stovky nových poslanců skládají slib na ustavující schůzi Sněmovny, která začala hymnou České...
Nejlepší za šest let, chlubí se ministr. Schodek rozpočtu dosáhl 183 miliard
Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci října deficitem ve výši 183,1 miliardy korun....
Útočníka, který pobodal lidi ve vlaku v Anglii, obvinili z 11 pokusů o vraždu
Britská prokuratura obvinila 32letého Anthonyho Williamse, který v sobotu napadl nožem lidi ve...
Svatomartinské víno letos dorazí s předstihem, ceny zůstávají na loňské úrovni
Na český trh letos dorazí zhruba 1,9 milionu láhví svatomartinského vína. Po několika slabších...
- Počet článků 1005
- Celková karma 18,51
- Průměrná čtenost 762x