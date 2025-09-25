Ideologie
Tomáš Gayer
Spolu to zvládneme!
Buďme pozitivní! Není žádný důvod k pesimismu. Stačí otevřít okno a zhluboka dýchat, nebo otevřít dveře a zajít na louku, do lesa, k řece... A pokud by to nestačilo.....
Tomáš Gayer
Předvolební kampaň běží skvěle. Jakby ne, když se nepodcenila příprava.
Předvolební kampaň běží skvěle. Jakby ne, když se nepodcenila příprava. Klíčová slova blogu: Polévka, stůl, lidé.
Tomáš Gayer
Ústav pro duševní zdraví národa
V dnešním blogu autor předkládá vážný a seriózní návrh, jak skončit s rozdělenou společností a obnovit duševní zdraví národa.
Tomáš Gayer
Ze shora
Klíčová slova dnešního kresleného blogu: Tečka, černá, dole, lidé, žíti, fakt, přesvědčeni, nějaký, hmyz
Tomáš Gayer
Literární demokracie
K obsahu blogu si dovolím parafrázovat titul knihy malíře, grafika a spisovatele Vladimíra Komárka: Strastiplná cesta demokracie od řecké kolébky ke krematoriu.
