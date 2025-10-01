Elektronické cigarety. Pokrok? Ne! Návrat do 19.století
Tomáš Gayer
Je důležité sledovat předpověď počasí?
Běžného občana obvykle zajímají pouze teploty a srážky. Ale prozíravého občana větry. Tedy především směr.
Tomáš Gayer
Ideologie
Kličová slova dnešního, tedy čtvrtečního, poněkud deštivého dne: Ideologie, velký, obzvláště, plocha, vysazovati.
Tomáš Gayer
Spolu to zvládneme!
Buďme pozitivní! Není žádný důvod k pesimismu. Stačí otevřít okno a zhluboka dýchat, nebo otevřít dveře a zajít na louku, do lesa, k řece... A pokud by to nestačilo.....
Tomáš Gayer
Předvolební kampaň běží skvěle. Jakby ne, když se nepodcenila příprava.
Předvolební kampaň běží skvěle. Jakby ne, když se nepodcenila příprava. Klíčová slova blogu: Polévka, stůl, lidé.
Tomáš Gayer
Ústav pro duševní zdraví národa
V dnešním blogu autor předkládá vážný a seriózní návrh, jak skončit s rozdělenou společností a obnovit duševní zdraví národa.
