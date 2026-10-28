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Docela jako absurdní hra od Václava Havla

Tomáš Gayer
28.říjen 2026. Docela to vypadá jak absurdní hra od Václava Havla. Co dál, človíčku? Vypni televizi, ztlum rádio, a ustel si ve svém srdci.
Autor: Tomáš Gayer | středa 28.10.2026 12:41 | karma článku: 5,76 | přečteno: 69x
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Tomáš Gayer

  • Počet článků 1043
  • Celková karma 14,97
  • Průměrná čtenost 746x
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