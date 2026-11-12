Co to bylo za lidi?
P.S. ...a ještě Karel Čapek: „Děsím se davu, je nejkrutejší a nejhloupější ze všech přírodních živlů.“
Tomáš Gayer
O studnách
Tento blog je beze slov, protože někdy jsou slova zbytečná. Že zbytečná slova jsou zbytečná, věděl už Jára Cimrman.
Tomáš Gayer
Docela jako absurdní hra od Václava Havla
28.říjen 2026. Docela to vypadá jak absurdní hra od Václava Havla. Co dál, človíčku? Vypni televizi, ztlum rádio, a ustel si ve svém srdci.
Tomáš Gayer
Volby jsou za námi
Tak volby jsou za námi. Do konce roku zbývá, doufejme, už jen jedna kampaň. Ale ta nám bezesporu život osladí, protože to je řepná kampaň.
Tomáš Gayer
Chtěl bych něco lehkého do postele. Co tamhleta maličká?
O čem je ten dnešní blog je snad naprosto zřejmé. Chtěl bych něco lehkého do postele. Co tamhleta maličká..?
Tomáš Gayer
Velká záhada kolem kohouta
Na světě existuje mnoho jevů, pro které nemáme uspokojivé vysvětlení. Jedním z nich je námětem blogu.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci
Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...
MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...
Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola
Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...
Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy
Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989...
Milence ubodala 158 ranami, jiného muže shodila z mostu. Dostala výjimečný trest a detenci
Krajský soud v Brně dnes uložil třiatřicetileté Lucii Hrdové za loňskou vraždu a dřívější pokus o...
Kauza strážníků obžalovaných kvůli opilci přejetému u garáží se vrací k městskému soudu
Případem dvou brněnských strážníků obžalovaných v souvislosti s předloňskou smrtí opilého muže,...
Z klukoviny vzešla dobrá věc. Cyklista spojil extrémní výzvu s pomocí dětem
Šestatřicetkrát vyjel během dvou dnů na Ještěd a dvakrát tím překonal výšku Mount Everestu. Nejprve...
Vyschlé břehy Slap odhalily tuny odpadu. Dobrovolníci zachránili i tisíce škeblí
Stovky dobrovolníků nasbíraly poslední říjnový týden 45 tun odpadků z odhalených břehů Slapské...
Prodej byt 1+1, 43m2, České Budějovice, České Budějovice 3
Puklicova, České Budějovice - České Budějovice 3
4 300 000 Kč
- Počet článků 1045
- Celková karma 15,75
- Průměrná čtenost 745x