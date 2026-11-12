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Co to bylo za lidi?

Tomáš Gayer
Ten, kdo následuje dav, se obvykle dál než ostatní nedostane. Ten, kdo chodí sám, se pravděpodobně ocitne i v místech, kde ještě nikdo nikdy nebyl.“ — Albert Einsten

P.S. ...a ještě Karel Čapek: „Děsím se davu, je nejkrutejší a nejhloupější ze všech přírodních živlů.“

Autor: Tomáš Gayer | čtvrtek 12.11.2026 10:57 | karma článku: 0 | přečteno: 38x
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Tomáš Gayer

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