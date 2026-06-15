Co si to dovolujete?
Tomáš Gayer
Náš zákazník, náš pán?
Náš zákazník, náš pán? No, někdy to může trochu zaskřípat, ale v situaci popsané níže, to doufám nepřerostlo do fyzického násilí.
Tomáš Gayer
Jen se pochlubte, jak to chodí u Vás!
Kresba v tomto blogu je beze slov. Předpokládám, že znáte ty situace, kdy partner neřekne ani slovo, ale přesto to říká hodně jasně.
Tomáš Gayer
Kudy? No přeci tudy!
Jaký si to uděláš, takový to máš. Tak třeba život bez politiky. A rázem posouváš svůj život o pár pater výše.
Tomáš Gayer
Četba některých knih může negativně ovlivňovat partnerské vztahy.
Nejenom drogy, alkoholismus, domácí násilí, feminismus či závislost na hracích automatech, mohou negativně ovlivňovat partnerské vztahy.
Tomáš Gayer
Knihy, knihy a zase knihy
Dnešní blog tematicky navazuje na předchozí. Je o čtenářích, knihách, knihovnách... Klíčová slova: Všechno a dosáhnouti.
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