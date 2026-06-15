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Co si to dovolujete?

Klíčová slova dnešního blogu: Co, dovolovati si, ptáti se, poezie, strkati, politický, literatura...
Autor: Tomáš Gayer | pondělí 15.6.2026 11:05 | karma článku: 16,73 | přečteno: 216x

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Tomáš Gayer

Náš zákazník, náš pán?

Náš zákazník, náš pán? No, někdy to může trochu zaskřípat, ale v situaci popsané níže, to doufám nepřerostlo do fyzického násilí.

13.6.2026 v 9:04 | Karma: 26,06 | Přečteno: 1880x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Jen se pochlubte, jak to chodí u Vás!

Kresba v tomto blogu je beze slov. Předpokládám, že znáte ty situace, kdy partner neřekne ani slovo, ale přesto to říká hodně jasně.

10.6.2026 v 10:10 | Karma: 15,76 | Přečteno: 259x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Kudy? No přeci tudy!

Jaký si to uděláš, takový to máš. Tak třeba život bez politiky. A rázem posouváš svůj život o pár pater výše.

7.6.2026 v 8:29 | Karma: 12,99 | Přečteno: 218x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Četba některých knih může negativně ovlivňovat partnerské vztahy.

Nejenom drogy, alkoholismus, domácí násilí, feminismus či závislost na hracích automatech, mohou negativně ovlivňovat partnerské vztahy.

3.6.2026 v 8:00 | Karma: 13,62 | Přečteno: 234x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Knihy, knihy a zase knihy

Dnešní blog tematicky navazuje na předchozí. Je o čtenářích, knihách, knihovnách... Klíčová slova: Všechno a dosáhnouti.

31.5.2026 v 9:43 | Karma: 13,50 | Přečteno: 165x | Diskuse | Společnost
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Tomáš Gayer

  • Počet článků 1023
  • Celková karma 15,66
  • Průměrná čtenost 755x
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