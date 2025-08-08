Co je v životě nejdůležitější?
Tomáš Gayer
Je potřeba všechno vidět?
Klíčová slova a obrazy dnešního blogu: Žena, muž, plot, žebřík, viděti, slyšeti, sekati. Délka blogu 5 vteřin.
Tomáš Gayer
Nejsme přeci staromódní, slečno
Klíčová slova dnešního, poměrně stručného blogu: Slečna, táta, býti, staromódní. Doba četby zhruba 12 vteřin.
Tomáš Gayer
Vítězové a poražení
Všichni, pochopitelně mimo dezolátů, chceme žít ve zdravém životním prostředí. Ne všichni se snaží pro jeho existenci dostatečně. A tak máme nejen vítěze, ale i poražené.
Tomáš Gayer
Čich na pravdivé informace
Jsou osoby, které nedokáží rozeznat pravdivou informaci od dezinformace. Ale naštěstí existují lidé, ač zavaleni množstvím informací, kteří mají čich na ty pravdivé a nezkreslené. Z těch musí mít i plukovník oprávněnou radost.
Tomáš Gayer
Vítáme vás, pane ministře
Tento drobný nedělní blog popisuje scénu na nádraží a vypovídá o tradiční moravské pohostinnosti a vřelosti, a české....
