Co je v životě nejdůležitější?

Co je nejdůležitější v životě? Samozřejmě, že řekneme zdraví. Ale ono je to všechno složitější. Říká se, že pasažéři na Titaniku byli zřejmě zdraví....

Autor: Tomáš Gayer | pátek 8.8.2025 16:32 | karma článku: 7,60 | přečteno: 53x

Tomáš Gayer

Je potřeba všechno vidět?

Klíčová slova a obrazy dnešního blogu: Žena, muž, plot, žebřík, viděti, slyšeti, sekati. Délka blogu 5 vteřin.

24.7.2025 v 7:33 | Karma: 15,74 | Přečteno: 208x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Nejsme přeci staromódní, slečno

Klíčová slova dnešního, poměrně stručného blogu: Slečna, táta, býti, staromódní. Doba četby zhruba 12 vteřin.

22.7.2025 v 11:11 | Karma: 19,34 | Přečteno: 372x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Vítězové a poražení

Všichni, pochopitelně mimo dezolátů, chceme žít ve zdravém životním prostředí. Ne všichni se snaží pro jeho existenci dostatečně. A tak máme nejen vítěze, ale i poražené.

15.7.2025 v 10:03 | Karma: 18,71 | Přečteno: 289x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Čich na pravdivé informace

Jsou osoby, které nedokáží rozeznat pravdivou informaci od dezinformace. Ale naštěstí existují lidé, ač zavaleni množstvím informací, kteří mají čich na ty pravdivé a nezkreslené. Z těch musí mít i plukovník oprávněnou radost.

13.7.2025 v 9:47 | Karma: 17,34 | Přečteno: 322x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Vítáme vás, pane ministře

Tento drobný nedělní blog popisuje scénu na nádraží a vypovídá o tradiční moravské pohostinnosti a vřelosti, a české....

29.6.2025 v 10:26 | Karma: 21,91 | Přečteno: 409x | Diskuse | Společnost
Tomáš Gayer

  • Počet článků 986
  • Celková karma 18,93
  • Průměrná čtenost 771x
Stručně, abych nezdržoval....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

