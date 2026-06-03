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Četba některých knih může negativně ovlivňovat partnerské vztahy.

Nejenom drogy, alkoholismus, domácí násilí, feminismus či závislost na hracích automatech, mohou negativně ovlivňovat partnerské vztahy.
Autor: Tomáš Gayer | středa 3.6.2026 8:00 | karma článku: 7,95 | přečteno: 94x

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Tomáš Gayer

Knihy, knihy a zase knihy

Dnešní blog tematicky navazuje na předchozí. Je o čtenářích, knihách, knihovnách... Klíčová slova: Všechno a dosáhnouti.

31.5.2026 v 9:43 | Karma: 13,09 | Přečteno: 147x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Ignoruj je!

Klíčová slova sobotního blogu: Ignorovat, nikdy, leták, knihovna, posílati, nepamatovati si, uráčiti se.

30.5.2026 v 9:35 | Karma: 14,29 | Přečteno: 166x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Pasti a pastičky

Dnešní, tedy středeční blog je nejen kratký, abych nezdržoval, ale dokonce i beze slov, abych po horkém dni moc neobtěžoval.

27.5.2026 v 17:49 | Karma: 13,53 | Přečteno: 170x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Lepší je přijít s předstihem, než pozdě

Tématem dnešního, tedy středečního blogu, je zkušenost, že rozhodně lépe je přijít s předstihem, než pozdě.

13.5.2026 v 14:34 | Karma: 12,90 | Přečteno: 211x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

A tohle udělal kdo?

Klíčová slova dnešního, tedy úterního kresleného blogu: A tohle, dělati, kdo, státi, když, rovně, mluviti.

12.5.2026 v 13:10 | Karma: 15,08 | Přečteno: 216x | Diskuse | Společnost
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Tomáš Gayer

  • Počet článků 1019
  • Celková karma 14,21
  • Průměrná čtenost 756x
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