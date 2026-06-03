Četba některých knih může negativně ovlivňovat partnerské vztahy.
Tomáš Gayer
Knihy, knihy a zase knihy
Dnešní blog tematicky navazuje na předchozí. Je o čtenářích, knihách, knihovnách... Klíčová slova: Všechno a dosáhnouti.
Tomáš Gayer
Ignoruj je!
Klíčová slova sobotního blogu: Ignorovat, nikdy, leták, knihovna, posílati, nepamatovati si, uráčiti se.
Tomáš Gayer
Pasti a pastičky
Dnešní, tedy středeční blog je nejen kratký, abych nezdržoval, ale dokonce i beze slov, abych po horkém dni moc neobtěžoval.
Tomáš Gayer
Lepší je přijít s předstihem, než pozdě
Tématem dnešního, tedy středečního blogu, je zkušenost, že rozhodně lépe je přijít s předstihem, než pozdě.
Tomáš Gayer
A tohle udělal kdo?
Klíčová slova dnešního, tedy úterního kresleného blogu: A tohle, dělati, kdo, státi, když, rovně, mluviti.
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