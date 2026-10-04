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Beze slov

Tomáš Gayer
Pokud je název blogu Beze slov, tak to znamená, že jsou slova zbytečná. Že zbytečná slova jsou zbytečná, věděl už Jára Cimrman.
Autor: Tomáš Gayer | neděle 4.10.2026 11:16 | karma článku: 0 | přečteno: 23x
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26.9.2026 v 11:23 | Karma: 15,02 | Přečteno: 258x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Sháníte lékaře? Proč si ho nepořídíte domů?

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Tomáš Gayer

Svět je báječné místo

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20.9.2026 v 9:50 | Karma: 13,56 | Přečteno: 175x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Beze slov

Pokud je název blogu Beze slov, tak to znamená, že jsou slova zbytečná. Že zbytečná slova jsou zbytečná, věděl už Jára Cimrman.

16.9.2026 v 10:02 | Karma: 13,77 | Přečteno: 167x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

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Tento blog není opožděnou recenzí na film Václava Havla z roku 2011 Odcházení. Ale o odcházení, až na krev, to opravdu je.

9.9.2026 v 12:48 | Karma: 14,41 | Přečteno: 186x | Diskuse | Společnost
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Tomáš Gayer

  • Počet článků 1038
  • Celková karma 15,93
  • Průměrná čtenost 748x
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