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Beze slov

Tomáš Gayer
Pokud je název blogu Beze slov, tak to znamená, že jsou slova zbytečná. Že zbytečná slova jsou zbytečná, věděl už Jára Cimrman.
Autor: Tomáš Gayer | středa 16.9.2026 10:02 | karma článku: 0 | přečteno: 8x
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Tomáš Gayer

  • Počet článků 1034
  • Celková karma 17,92
  • Průměrná čtenost 751x
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