Beze slov

Nejdůležitější volby jsou ty naše. Osobní rozhodnutí. Kterým směrem se vydáme, koho si pozveme s sebou, k čemu budeme vzhlížet, komu naslouchat....
Autor: Tomáš Gayer | úterý 4.11.2025 8:26 | karma článku: 0 | přečteno: 41x

Další články autora

Tomáš Gayer

Já bych boomery nepodceňoval

Několik klíčových slov dnešního blogu: Pamatovati, viděti, únor, radost, velký, urostlý, vysoký, fešák.

3.11.2025 v 13:55 | Karma: 18,89 | Přečteno: 349x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Kupujete noviny?

Blog s názvem Kupujete noviny? je vlastně drobnou sociologickou sondou. Jen tak mimochodem, Stanislaw Jerzy Lec napsal: „Okno do světa lze zastřít novinami“.

13.10.2025 v 9:29 | Karma: 18,09 | Přečteno: 285x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Je člověk (vždy) přítel psa?

Pes je přítel člověka. Ale ne vždy je tomu opačně. Klíčová slova dnešního blogu: Viděti, oči, svět, občas.

9.10.2025 v 9:18 | Karma: 16,50 | Přečteno: 268x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Něco potřebuješ?

Klíčová slova dnešního velmi krátkého blogu o pohodě: Dnes, viděti, miláček, chtíti a potřebovati.

7.10.2025 v 16:10 | Karma: 17,62 | Přečteno: 231x | Diskuse | Společnost

Tomáš Gayer

Volební biliár

Kulečník nebo biliár je dovednostní sport hraný pomocí tága, kterým se postrkují koule na stole potaženém plátnem.

2.10.2025 v 10:23 | Karma: 14,00 | Přečteno: 208x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

29. října 2025

Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

28. října 2025

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...

Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Rychlé šípy
vydáno 29. října 2025

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

29. října 2025  9:47

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

29. října 2025  11:05,  aktualizováno  19:54

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...

Nacionalisté v Polsku zvou na oslavy nezávislosti předělávkou nacistického plakátu

4. listopadu 2025  9:51

Nacionalisté v polské Vratislavi použili k pozvání na svůj pochod na svátek polské nezávislosti 11....

Merz chce Syřany pryč. Pozval Šaru do Německa, aby s ním probral deportace

4. listopadu 2025  9:18

Německý kancléř Friedrich Merz pozval prozatímního syrského prezidenta Ahmada Šaru do Německa. Chce...

Starbucks prodává většinu byznysu v Číně. Plánuje v zemi dvacet tisíc kaváren

4. listopadu 2025  8:55

Americký kavárenský řetězec Starbucks prodá kontrolní podíl ve svém podnikání v Číně investiční...

V pražském Kamýku vzplál z neznámých příčin byt. Hasiči evakuovali deset lidí

4. listopadu 2025  8:29,  aktualizováno  8:43

Úterní ranní požár v ulici Cuřínova v pražském Kamýku zaměstnal tři jednotky hasičů. V prvním patře...

Tomáš Gayer

  • Počet článků 1006
  • Celková karma 18,56
  • Průměrná čtenost 761x
Stručně, abych nezdržoval....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.