Beze slov
Tomáš Gayer
Já bych boomery nepodceňoval
Několik klíčových slov dnešního blogu: Pamatovati, viděti, únor, radost, velký, urostlý, vysoký, fešák.
Tomáš Gayer
Kupujete noviny?
Blog s názvem Kupujete noviny? je vlastně drobnou sociologickou sondou. Jen tak mimochodem, Stanislaw Jerzy Lec napsal: „Okno do světa lze zastřít novinami“.
Tomáš Gayer
Je člověk (vždy) přítel psa?
Pes je přítel člověka. Ale ne vždy je tomu opačně. Klíčová slova dnešního blogu: Viděti, oči, svět, občas.
Tomáš Gayer
Něco potřebuješ?
Klíčová slova dnešního velmi krátkého blogu o pohodě: Dnes, viděti, miláček, chtíti a potřebovati.
Tomáš Gayer
Volební biliár
Kulečník nebo biliár je dovednostní sport hraný pomocí tága, kterým se postrkují koule na stole potaženém plátnem.
