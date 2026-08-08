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Vzpomínky ze second handu

Před lety jsem z popsaných stránek na psacím stroji i z mnoha poznámek v počítači, celé odpoledne vybírala všechno, co mě zaujalo, a použila jsem to při psaní. Co zbylo, se chronologicky vešlo do tohoto blogu.

Šedesátky – Balil holky na větu, já už jsem dlouho neměl sex.

Balil na to kamarádku, ta mi to řekla, a když chtěl balit mě, tak jsme se obě rozesmály a on říká, vy dvě jste takový bestie. A my mu od té doby říkaly Loudil Bloudil.

To mně zase jeden říkal, že je panic, já se celou noc snažila, nakonec se mi to podařilo a za tejden jsem zjistila, že mám kapavku.

Sedmdesátky – Dva kamarádi

Svobodný a ženatý. Ženatý se chlubí, jak je šťastný a že by se ten svobodný měl taky oženit. A chlastají celou noc a skončí to tak, že ten ženatý ráno telefonuje své ženě.

„Ty a děti jděte do prdele!“

Osmdesátky – Co napsal Jaroslav Janině

„Víš, je to možná blbý, ale dnes už to vím bezpochyby, jsi skvělá holka a já tiše děkuju Bohu, že mi dopřál tě poznat, a to i za tu cenu, abych dokázal srovnávat a věděl, co chci. A proto věř mi, i kdybych měl jinou babu, věřím, že bych byl brzo zpátky…“

To jí poslal rok po seznámení a po mnoha drahých dárcích od ní. Po dalším roce, kdy se frekvence jeho návštěv velmi snížila, nicméně pro dárky si jezdil na otočku pravidelně, přijel jednou na víkend, a když se konečně skoro k ránu dostali do postele, řekl, že má návrh na hru.

„Budeme hrát hru, která spočívá v tom, že se nesmíme navzájem dotýkat rukama od pasu dolů…“

Devadesátky – Inzerát na obrovském plakátu na bordelu u Dubí

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Autor: Irena Fuchsová | sobota 8.8.2026 21:00 | karma článku: 5,31 | přečteno: 90x

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Stařenka (1950), která ráda relaxuje na facebooku. Matka (Filip a Rita). Babička (František). Manželka (pan Fuchs). Spisovatelka (35 vydaných knih: https://www.kdyz.cz/vydane-knihy
Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka. Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce. Fotografie je od Kamila Fuchse, který je také na facebooku.

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