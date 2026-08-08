Vzpomínky ze second handu
Šedesátky – Balil holky na větu, já už jsem dlouho neměl sex.
Balil na to kamarádku, ta mi to řekla, a když chtěl balit mě, tak jsme se obě rozesmály a on říká, vy dvě jste takový bestie. A my mu od té doby říkaly Loudil Bloudil.
To mně zase jeden říkal, že je panic, já se celou noc snažila, nakonec se mi to podařilo a za tejden jsem zjistila, že mám kapavku.
Sedmdesátky – Dva kamarádi
Svobodný a ženatý. Ženatý se chlubí, jak je šťastný a že by se ten svobodný měl taky oženit. A chlastají celou noc a skončí to tak, že ten ženatý ráno telefonuje své ženě.
„Ty a děti jděte do prdele!“
Osmdesátky – Co napsal Jaroslav Janině
„Víš, je to možná blbý, ale dnes už to vím bezpochyby, jsi skvělá holka a já tiše děkuju Bohu, že mi dopřál tě poznat, a to i za tu cenu, abych dokázal srovnávat a věděl, co chci. A proto věř mi, i kdybych měl jinou babu, věřím, že bych byl brzo zpátky…“
To jí poslal rok po seznámení a po mnoha drahých dárcích od ní. Po dalším roce, kdy se frekvence jeho návštěv velmi snížila, nicméně pro dárky si jezdil na otočku pravidelně, přijel jednou na víkend, a když se konečně skoro k ránu dostali do postele, řekl, že má návrh na hru.
„Budeme hrát hru, která spočívá v tom, že se nesmíme navzájem dotýkat rukama od pasu dolů…“
Devadesátky – Inzerát na obrovském plakátu na bordelu u Dubí
Přijmeme dívky
Práce bez nervů a pokut
Denní i noční směny
Ubytování zajištěno
Návštěvnost až 400 lidí / 24 hodin
Irena Fuchsová
Looping
Pane řediteli, myslíte si, když mi je přes padesát a vy už na mě nemáte chuť, že nejsem schopná vykonávat svoji práci?
Irena Fuchsová
Kam to koukáš, Jaroušku?
Funkcionalistická stavba parní elektrárny z let 1929-1932 od arch. Jaroslava Fragnera, byla v Kolíně vybudována na místě bývalého cukrovaru. Architektonicky mimořádná technická stavba, představovala ve své době evropskou špičku.
Irena Fuchsová
Co mi dneska Jirka poslal, když jsem šla z jeho pohřbu
Jsou věci, které člověk nevymyslí a nevadí to, protože se stejně stanou. Vymyslí je za nás to, co je neustále s námi a občas plní přání těch, kteří odešli.
Irena Fuchsová
Vyprávění ženy, která od poloviny šedesátek nenosila podprsenku.
Honzíku Pražáku, svým blogem, „Vyprávění ženy, která neměla žádná prsa“, jsi uvolnil stavidla mých vzpomínek ve vteřině! Doufám, že od tebe dostanu na oplátku také karmu!
Irena Fuchsová
Matko, hrajeme od náměstí ke spořitelně.
Jsem fotbalový a hokejový analfabet. Nikdy nevím, kdo hraje na čí branku, nepamatuju si, jestli jsme červení nebo bílí, a proto nikdy nepochopím, jestli jsme dali gól my nebo naši soupeři. Ale na jednu výjimku si pamatuju!
|Další články autora
Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem
Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili....
Letenské sady
Osvěžení v Letenských sadech
Lidé v sobotu vyrazili na oblíbené prvorepublikové koupaliště U Veselíka v Praze 6 v Divoké Šárce.
Valdštejnská zahrada v Praze 1, Malé Straně ať již vchodem za stanicí metra A Malostranská nebo...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 803
- Celková karma 21,14
- Průměrná čtenost 2281x
Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka. Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce. Fotografie je od Kamila Fuchse, který je také na facebooku.
Seznam rubrik
Oblíbené stránky
- Činoherní klub
- 17.6.2005 Uvolněte se, prosím!
- Moje webovky
- Rozhovor na konci roku 2013
- Fuchsová na růžovém slonu
- Moje první kniha pro děti
- Červen 2024 Když divadlo sundá masku 2. vydání (povídky)
- Rozhovor s nápovědou Irenou Fuchsovou na iDNES
- Moje Vizitka na ČRo Vltava
- Křest mé knihy v Činoherním klubu 29.4.2025.
- Beseda se mnou, Kolín, 2.10.2025
- Fotka, která mi nastavila laťku hodně vysoko!
- Beseda v kolínské knihovně 2. října 2025
- Když se řekne můj nakladatel
- Beseda v kolínské knihovně 2.10.2025 na mých webovkách
- Moje povídka v říjnovém měsíčníku REPORTÉR
- Středa 21.1.2026 v 16.30. beseda ve Starém Kolíně
- Výstraha deváťákům
- První recenze na premiéru ČK, Radostný výlet
- Byla jsem na Primě, 18.6.2026, v INKOGNITU!