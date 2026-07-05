Vyprávění ženy, která od poloviny šedesátek nenosila podprsenku.
Podprsenku jsem nosila v patnácti letech, protože se prostě nosila. Babička mi nějaké přinesla po sestřenici, a já si šla okamžitě za pět korun koupit černou barvu DUHA a do hrnce s tou krásnou černotou jsem naházela všechny darované podprsenky i svoje spodní kalhotky, protože černé spodní prádlo se tehdy běžně nekoupilo, v luxusních obchodech v Praze možná, ale v Kolíně v roce 1965?
DUHA nezklamala a já byla s černými kalhotkami spokojená, ale vadila mi podprsenka, i když byla také krásně černá. Škrtila mě, pořád jsem ji cítila na těle, chvíli jsem to sice vydržela, ale pak jsem si ji prostě jednou nevzala a vyrazila „do města“.
Pamatuju si, jak jsem byla nervózní, když jsem z našeho domu u náměstí, vyšla poprvé na ulici. Měla jsem pocit, že mi každý kouká na prsa a nebyla jsem daleko od pravdy! Vzala jsem si tričko a pod ním se moje prsa neznatelně rýsovala a možná z nervozity mi byly vidět i bradavky! Ale to své poprvé nahoře bez, jsem zvládla, i když ten pocit nervozity a studu si pamatuju ještě dneska.
Když jsem vyšla na ulici podruhé, bylo mi to už jedno. Cítila jsem se svobodně, nic mě nikde netlačilo, doma jsem na sebe hodila tričko a šla jsem a navíc se mi líbil pocit, že jsem jediná holka v Kolíně, která nenosí podprsenku! To bylo hodně povznášející!
A pak mi bylo šestnáct, sedmnáct. Díky knihám, které jsem do sebe ládovala jak vyhladovělý pes, jsem byla oprsklá a na trapné rady hlavně žen, kdyby sis vzala podprsenku, měla bys prsa hned větší, jsem odpovídala, kdo hledá, najde. A to mi zůstalo dodnes.
Mockrát jsem zažila, že jsme někde seděli a kamarád mi přejel rukou po zádech a hned začal vyřvávat, ty vole, vona fakt nemá podprsenku! I to přešlo. Lidé kolem mě si zvykli, a když se někdo občas našel, moje odpověď, kdo hledá, najde, ho dostala spolehlivě do kolen.
Nedávno jsem se bavila s mladou kolegyní z Činoherního klubu, které občas i v dnešní době někdo řekne něco o velikosti jejich ňader, a já jí poradila, ať říká to, co já začala říkat v šedesátkách. Kdo hledá, najde. Smály jsme se tomu obě a ona řekla, že je to super a že to bude používat.
Teď jsem si uvědomila, že moje, Kdo hledá, najde, přežilo ve zdraví šedesát let! Páni! Řekněte mi, kdo to má?
Děkuju ti, Honzíku, za bezpodprsenkové vzpomínání! Děkuju!
Irena Fuchsová
Matko, hrajeme od náměstí ke spořitelně.
Jsem fotbalový a hokejový analfabet. Nikdy nevím, kdo hraje na čí branku, nepamatuju si, jestli jsme červení nebo bílí, a proto nikdy nepochopím, jestli jsme dali gól my nebo naši soupeři. Ale na jednu výjimku si pamatuju!
Irena Fuchsová
Když šel děda do války
I když jsem u divadla od svých osmnácti let, nikdy bych neřekla, že mě už nemůže ničím překvapit, protože mě překvapuje pořád. A nedávno mě překvapilo tak, jak se to ještě nikdy nikomu nepodařilo.
Irena Fuchsová
To se mnou maminka zase nebude mluvit!
Naštěstí jí to vydrží pár minut, ale i pak si bude hrát na slušňačku a osočí mě, že jsem si strašně vymýšlela už jako dítě! A pak mi vynadá, že kytka, kterou jsem jí přinesla na hrob, vypadá jako ze smeťáku...
Irena Fuchsová
Chtěla jsem být někde jinde
Že jsou knihy se mnou od mých šesti let, to jsem brala jako fakt do včerejška, kdy jsem otočila list v kalendáři a přečetla si citát na nový týden. „Knihy jsou určeny lidem, kteří si přejí být někde jinde.“
Irena Fuchsová
Přítelkyně z facebooku
Je to přesně deset let. Na fcb mě požádala o přátelství Marta, která se před čtyřiceti lety narodila v Kolíně a já přátelství přijala. Okamžitě mi poslala nadšenou zprávu, jak je šťastná, protože miluje moje knihy a mě obdivuje.
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Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka (Magazín Styl pro ženy). Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce. Fotografie je od Kamila Fuchse, který je také na facebooku.
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