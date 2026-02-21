Ty jsi polní hraboš, ale já jsem člověk! Citlivý člověk, který miluje lidi!
I podobně mluvil. Sice poněkud nahlas, ale zajímavě, vtipně. Kdybych věděla, co přijde za chvíli, určitě bych si zapamatovala, co říkal. Ale já to nevěděla.
Když jsme přijížděli k zastávce u divadla, oba muži se přesunuli k sedadlu přes uličku, kousek ode mě, a asi dvacetiletý mladík rychle vstal. Zdálo se, že je chce pustit sednout.
„Jen seď. Seď,“ řekl ten, co vypadal zajímavě.
„Já ale vystupuju,“ odpověděl mladík.
„Nevystupuješ. Jedeš dál s námi,“ odpověděl ten, co vypadal zajímavě.
Mladík stál mezi nimi a oba muži se s ním uličkou mezi sedadly přesunuli vedle mě.
„Půjčil jsem ti peníze,“ řekl ten, co vypadal zajímavě. „Nevrátil jsi mi je.“
„Řekl jsem, že ti je vrátím, až je budu mít. Ale neměl jsem je.“
„A proč jsi mi nezavolal?“ Mladík mlčel. „Sehnal jsem ti práci,“ pokračoval ten, co vypadal zajímavě. „Dělal jsem ti svačiny. Je to pravda?“ Mladík přikývl. „Řekni, že je to pravda.“
„Je to pravda,“ souhlasil mladík
„Ale jsi polní hraboš. Jsi polní hraboš, ale já jsem člověk! Citlivý člověk, který miluje lidi.“
Vjeli jsme na starý most a přejížděli ho na Zálabí.
„Teď budeme vystupovat. Nesnaž se utéct,“ řekl ten, co vypadal zajímavě a pak si oba, on a svalovec začali natahovat rukavice. Nebylo to příjemné. Měla jsem také vystupovat, a říkala jsem si, jestli nemám jít ke druhým dveřím. Ale pak jsem si řekla, kašlu na to. Vystoupím s nimi.
Autobus zastavil, dveře se otevřely a já měla strach. I mladík měl strach.
„Neboj se, nezmlátím tě,“ zasmál se ten, co vypadal zajímavě a mně i mladíkovi se ulevilo. Všichni jsme vystoupili.
Ti tři zůstali stát na zastávce a já šla domů. Asi po třiceti metrech jsem se nenápadně otočila. Stáli tam pořád.
Irena Fuchsová
Láska bezbřehá a bezedná
Když bylo Ritě čtrnáct let, všimla jsem si, že má úplně hladká lýtka. „Tobě nerostou chloupky,“ podivila jsem se a ona si vzdychla. „Rostou, mami. Ale já si je holím.“
Irena Fuchsová
Mami, připoutej se!
Stala jsem se babičkou Františka. Letos mu budou tři roky a já s radostí sleduju, jak Rita svého syna vychovává. Ne. Vychovává není správné slovo. Cepuje také ne. Diriguje! To je to správné slovo! Vím, o čem mluvím!
Irena Fuchsová
Podívej se na Jardu, vole!
Byl večer, mezi panelákama tma, ale ženský hlas kus ode mě neunávně opakoval, podívej se na Jardu, vole! Třikrát, pětkrát. Podívej se na Jardu, vole! Konečně jsme byli s Baxíkem kus od nich a já je uviděla. Chlap, žena a dítě.
Irena Fuchsová
České dráhy, vám to přijde normální?
Z Kolína do Prahy a zpět dojíždím od května 1994 a tak si myslím, že se můžu Českých drah zeptat na něco, co mi normální nepřijde.
Irena Fuchsová
Když mě maminka zlobila
Maminka nerada telefonovala. Takže pokaždé, když mi zavolala, se mi rozklepalo srdce. A nejvíc se mi rozklepalo, když jsem byla v Praze, v Činoherním klubu na zkoušce a maminka byla ve Žlebech, víc jak sto kilometrů od Prahy.
- Počet článků 792
- Celková karma 26,89
- Průměrná čtenost 2297x
Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka. Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce.
