Tutlej, že ti je už na šuplík!

Když máte kamarádku, která je po operaci žlučníku, po které vy jste už pětačtyřicet let, to se vám to radí! I když se přiznám, že jsem zapomněla, jak mi nebylo po operaci ejchuchu...

Jana Tak Irenko, jak se máš, co děláš? Já už jsem zase o týden lepší a už mi není tak nevolno. Dodržuju dietu, ale dneska jsem si už srovnala první šuplík. Už se uzdravuju. A už se moc těším, až se zase uvidíme. Irena Jestli sis už srovnala první šuplík, tak je to super!!! Ale nepřeháněj to! My generálkujeme a už padám na hubu. Teď dám fotky ze zkoušky na fcb a padnu. Mám radost ze šuplíku!!! Obě víme, co to pro ženskou znamená! Jana Správně. Měla jsem z toho hroznou radost a nikdo nebyl doma. Tak ses to musela dozvědět ty. Dobrou noc a sladké sny. Irena Hlavně tutlej, že ti je už na šuplík! Tutlej to!!!