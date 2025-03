Tohle není, covide, o tobě. To je o nás.

Jolana, se kterou jsme se poznaly před dvaceti lety v klimkovických lázních a začaly si říkat, ségry. Její dcera Maruška. Toníček, kterého jsem s Jolanou oddala na kolínské radnici před deseti lety. A covid.

20. 2. 2021 15.40. Ahoj Irenko prosím tě sedni si s Jolankou je zle. Od pondělí je v nemocnici v kritickém stavu a bojuje o život. Je to jako na houpačce chvilku se to zlepší chvilku se to zhorší. Přitáh sem domů ten zasranej covid. Věř mi že tolik slz jsem v životě nevyplakal. Jenom prosím toho nahoře ať mi ji nebere.

22. 2. 2021 16.01. Irenko, pořád se to nemění stále v kritickém stavu. To znamená, že je stále v ohrožení života.

22. 2. 2021 16.10. Toníčku, ale ona se od toho zkurvenýho dna odrazí! Vím to! Potřebuje jenom víc času! Bože, jak já se těším, až jí vynadám! Toníčku, drž se!

2. 3. 2021 20:01 Irenko, hodnota CPU opět stoupla takže musí dostat nová antibiotika jinak toho víc nevím spinká už 15. den

4.3. 2021 23:11 Toníčku, pojď, budeme oba věřit na zázrak. Zázraky se dějí. A Jolana je malý zázrak, tak určitě k sobě přitáhne i zázrak velký! Piš a volej mi, kdy chceš! Jsem tady pro tebe, to přece víš. Pa, zlatíčko moje.

5.3.2021 20:15 Drahá Irenko, budeš se divit ale už od rána mám takový zvláštní dobrý pocit neumím to popsat. Najednou se to všechno ve mně zlomilo já prostě opravdu tomu věřím ze se mi Jolanka vrátí. Takže já sdílím optimismus i když opatrný, takže jsem dneska vypral umyl nádobí uklidil vytřel vyluxoval najednou jsem měl spoustu energie. A co je důležitý docela jsem se uklidnil, mimochodem včera jsem nechal sloužit mši za Jolanky uzdravení. Posílám ti velikou pusu, a já opravdu věřím v dobrý konec. Anebo jsem právě možná dneska začal věřit na ten zázrak o kterým píšeš.

6.3.2021 22:43 Irenko, nemam dobre zpravy. Pan doktor rikal, ze stav se zhoršuje, ze podpora ECMA je nutna, drží ji doslova při živote. Umoznuji rodine, jejichz pribuzny je ve stavu umirani, i návštevu. Zítra zkusíme s Maruškou malý zázrak můžeme tam být jak dlouho chceme tak jí budeme číst hladit laskat pořád na ni mluvit třeba se nám ten malý zázrak podaří. Dáme jí všechnu lásku kdybychom odtamtud měli jít po čtyřech.

6.3.2021. 22:46 Toníčku, miláčku můj, udělejte to. Udělejte to i za mě. Využijte každou vteřinu. Vrátí se. Furt věřím, že se vrátí. Její energie přece nemůže jen tak někam zmizet! Toníčku můj. Proč nás to potkalo.

7.3.2021 20:20 Irenko, neboj se pořád žije dneska jsme ji s Maruškou čtyři hodiny hladili a celou dobu jsme něco povídali nevím jestli nás slyšela nebo vnímala ale jednu chvilku dokonce plakala zítra tam jdu zase mám to dovolený zase jí budu hladit a věřit v zázrak že se jí ty plíce rozběhnou...

... Rozběhly se.