ŠÉFREDAKTOR
Dvoranský položil papíry před sebe na stůl, posunul zelený popelník o kousek dál, sfoukl neviditelný popel z okraje stolu a zadíval se na dívku.
Seděla v hlubokém křesle, které jí přisunula patolízalská sekretářka, která už dávno věděla o každém své, ale nesnažila se z toho těžit, zachovávala vůči všem stejnou pokoru jako před dvaceti lety, když sem nastoupila, rozhlížela se po redakci se zájmem, zvědavě, přehodila si nohu přes nohu a všimla si něčeho na punčoše, sehnula se k lýtku a zkoumala zatrženou pavučinku, pak se s povzdechem narovnala, a když viděla, že se na ni Dvoranský dívá, rozevřela v očekávání toho, co řekne, doširoka oči.
„Vy si myslíte, že je to dobré,“ konstatoval Dvoranský a rozhodl se, že sako do čistírny nedá, v sobotu chce jít Anna k Brožovi, ten tam má plno špíny a obvykle se svléknou, protože jeho ohromná kamna sálají teplo denně, ať je zima nebo čas koupání v řece, šaty hodí na zem, po neděli, stačí po neděli.
Dívka se napřímila.
„Ano. Je to geniální. Víte, já si myslím... že tak, jak píšu já... prostě se mi zdá, že jenom já vidím věci tak, jak jsou... ne, ne, vidím věci tak, jak ony chtějí, abych je viděla! Jako by z nich do mě přecházelo fluidum.“
Dvoranský poslouchal. Fluidum. To se mi taky zdálo, kdysi, ale pak člověk zjistí, že do něho nepřechází nic, a musí začít vidět věci tak, jak si přejí druzí, tak, jak jsou schopní je vnímat druzí.
„Kolik vám je.“
„Dvacet a půl. V červnu mi bude jednadvacet.“
„Kde jste se poznala se Sixtou.“
„S Peťuchou... s panem Sixtou se znám už dlouho, od dvanácti let, on bydlí vedle nás, bydlel vedle nás, teď bydlí vedle mě.“
„Jaký je v tom rozdíl. Vedle nás, vedle mě. Bydlíte u rodičů.“
„Mám po nich byt. Rodiče se zabili, když jeli k babičce na zabijačku do Plaňan. Do Plaňan u Kolína.“
„Pan Sixta píše dobře.“ Dvoranský to řekl jenom proto, že byl zvědavý, co na to hádě.
Zavrtěla hlavou.
„Ani ne. Píše pro peníze.“
„To snad všichni, nemyslíte.“
„Já ne... já ne. Já píšu pro lidi. Ne pro peníze.“
„Zatím to ale nečtou ani lidi, ani za to nemáte peníze.“
„Zatím.“
Dvoranský vzdychl. Nechtěl se dívat na hodinky, ale podle toho, že vedle v kanceláři bylo ticho, už bylo půl páté. To je celý Sixta, zařídí audienci sirotkovi, aby to měl na uličním výboru dobré.
„Jste hezká, mladá, vdáte se, budete mít děti, psaní půjde stranou.“
„Nepůjde.“
Dívka se na něho dívala, ale usmívala se někam za něj. Co to z ní jenom vyzařovalo. Důvěra v co. V koho. V Sixtu. Ten si potrpí na zajíčky, ale jestli ji zná od dvanácti let, tak to už ji dávno pustil k vodě.
Věří si, ta holka.
Ale kdo si kdy nevěřil, a pak zklamal, zklamal v první řadě sám sebe. Budu muset jít, Anna na mě bude čekat v pět hodin před domem, než se tam dostanu...
„Podívejte se, slečno, já si myslím, že to dobré není. Není se v tom čeho zachytit. Není v tom nic, co se teď žádá. Píšete si jenom pro sebe, zapomínáte na to, že píšete pro lidi, a třeba pro peníze. Četl jsem to a...“
Dvoranský mávl rukou.
„... nic to ve mně nezanechalo. Nic. Prázdno. Jako bych nic nečetl. Promarněný čas.“
Dívka se rozzářila úsměvem.
„Nemusel jste to číst. Když vás to nebavilo, měl jste toho nechat.“
„Rutina, slečno, rutina, nic víc než rutina. Až budete dělat to, co já, dvacet let, budete číst i největší hovadiny od začátku do konce.“
Dvoranský vstal, sebral hromádku papírů ze stolu a podával je dívce.
„Tohle vás neuživí. Psaní tímhle stylem vás neuživí. Jste mladá, hezká, zajímavá... zkuste něco jiného.“
Dívka vzala papíry, rychle je schovala do veliké kabely a pak se na něj zpříma podívala.
„Kdepak, pane Dvoranský, sex by mě taky neuživil.“
Neřekla už nic a rychle odešla.
Dvoranský si promnul čelo, došel ke dveřím, několikrát vtáhl vzduch kolem sebe, jestli neucítí její vůni, vrátil se zpátky ke stolu, vzal si ze šuplíku prášek, zapil ho zbytkem sifonu, ze skříně vyndal klobouk a plášť, oblékl se, odsunul její křeslo zpátky na místo, vrátil se ke stolu pro aktovku, a když byl skoro u dveří, zastavil se.
Došel ke křeslu a zlehka položil dlaň na pestré čalounění. Zavřel oči a v místě, kde dívka seděla, začal dlaní tlačit, víc a víc, dlouho, co nejhlouběji, ještě, ještě... Až se zadýchal.
Pak zavrtěl s úsměvem hlavou.
„Dvanáct let... ten Sixta je stejně prasák.“
1971
Irena Fuchsová
Husí kůže Petra Nárožného
Na podzim v roce 2000, jsme v Činoherním klubu zkoušeli hru Návrat do pouště od Bernarda-Marie Koltése. Obsazení bylo skvělé, čehož jsou důkazem tři aktéři tohoto blogu. Emília Vášáryová, Petr Nárožný a Bára Hrzánová.
Irena Fuchsová
Vejšlapy
Vylezl jsem ze střediska, kde jsme měli školení manažerů z celého kraje a řekl jsem si, než pojedu domů, že se projdu po náměstí. Auto mi stojí před střediskem, parkování mám zadarmo a vyvětrat hlavu si musím.
Irena Fuchsová
To mám na doma
Znají to ženy i muži. Oblečení, které se už nehodí „na ven“, se nosí „na doma“, a to, co se nehodí „na doma“, končí na chalupě, rozstříhané na hadry, nebo v kontejnerech pro charitu.
Irena Fuchsová
Vzpomínky ze second handu
Před lety jsem z popsaných stránek na psacím stroji i z mnoha poznámek v počítači, celé odpoledne vybírala všechno, co mě zaujalo, a použila jsem to při psaní. Co zbylo, se chronologicky vešlo do tohoto blogu.
Irena Fuchsová
Looping
Pane řediteli, myslíte si, když mi je přes padesát a vy už na mě nemáte chuť, že nejsem schopná vykonávat svoji práci?
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Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka. Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce. Fotografie je od Kamila Fuchse, který je také na facebooku.
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