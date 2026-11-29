Pomoc přišla z televize
Nebylo to tak vždycky. Tloustnout začala před sedmnácti lety, když otěhotněla. Měla tehdy velké problémy a skoro celé těhotenství proležela v nemocnici. Když se pak konečně náš škvrček narodil, měla jiné starosti, než aby si hlídala váhu.
Lilianka byla jako kuře. Když jsem ji poprvé držel v ruce, měl jsem pocit, že snad ani nemá kosti, jak byla lehoučká! Potřebovala vykrmit a Jaruška se krmila s ní.
Po roce jsme jeli na naši první společnou dovolenou na Slapy, kde nám kamarád půjčil na měsíc svoji chatu. Nemělo to chybu! Jednou nás Jaruška spokojeně pozorovala, jak si s Liliankou hraju v bazénku, který jsme napouštěli ohřívanou vodou, aby nám naše kuřátko nenastydlo. Kolem jela parta mladých na loďce a jeden z nich, vousatý floutek s cylindrem na palici, si stoupl a začal vyřvávat na celé Slapy.
„Golemka! Objevil jsem Golemku! Všichni sem! Tady bydlí Golemka!“
Jaruška po něm mávla rukou.
„Trhni si nohou, vole,“ zavolala s úsměvem k loďce, pak se ke mně naklonila a políbila nejdřív mě a potom Lilianku. S obdivem jsem se na ni díval.
Byla úžasná! Vůbec nic si z toho blbečka nedělala! Přitáhl jsem ji k sobě a začal ji líbat. Z loďky se okamžitě ozval pískot a řev.
„Chlapák! Zkrotil Golemku! Zkrotil Golemku!“
Vyndal jsem Lilianku z bazénku, Jaruška ji zabalila do ručníku, osušila a položila do kočárku do stínu. A pak jsme si zašli do chaty na nádhernou rychlovku, protože když jsme skončili, pořád jsme ještě slyšeli ty blázny na loďce, jak řvou, že jsem zkrotil Golemku...
Tohle všechno vám říkám jenom proto, abyste věděli, že proti silným ženám nic nemám a miluju svoji Jarušku!
Ale nelíbí se mi, že naše šestnáctiletá Lilianka je tlustá a rozežraná bečka! A také je líná a já musím každý týden luxovat, protože naše Lilianka by vysavač do rukou nevzala, ani kdybych ji zabil! S ničím nám nepomáhá, jenom žere a žere a nic si nedělá z toho, že je spolužákům pro smích!
Pomoc přišla nečekaně z televize! Jestli jsem napsal, že miluju Jarušku, tak musím také napsat, že od jisté, nedávné chvíle, miluju soutěž SuperStar! Díky této soutěži už totiž nemusím luxovat, ale hlavně, Lilianka už není taková bečka!
Všechno začalo tím, že se Lilianka přihlásila do soutěže Česko hledá SuperStar. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby ovšem uměla zpívat! Ale co jsem měl dělat, když Jaruška, moje matka a tchyně si myslí, že zpívá nádherně, vypadá božsky a celkový dojem, který vzbuzuje, ji předurčuje k tomu, aby se stala SuperStar?
„Lilianko, vždyť neumíš zpívat!“
Tuhle jedinou větu jsem si dovolil říct, a byl jsem ve vteřině v pekle!
Měsíc se mnou nikdo nemluvil, jedl jsem studená jídla a spal v pokoji pro hosty. Lilianka se mezitím zázrakem dostala až do televizního vysílání. Věděl jsem, že nepostoupila, a tak jsem nechápal, proč se Jaruška i Lilianka tváří tak vítězně!
Nerozuměl jsem tomu. Vypadla, protože je nemožná, tak na co ještě čekají? Když se konečně objevila na televizní obrazovce, málem jsem se hanbou propadl k sousedům!
Bylo to příšerné! Ale ty dvě, s vítěznými úsměvy, čekaly na verdikt poroty. A ten byl jednoznačný! Porota jí doporučila, když už musí zpívat, ať zpívá při luxování! Pohyb a k tomu příjemný zvuk vysavače, jí prý pomůže nejenom ve zpěvu!
Měl jsem co dělat, abych nevyprskl smíchy, ale rychle jsem se vzpamatoval. Jaruška s Liliankou se na mě totiž dívaly a čekaly, co řeknu.
Pokrčil jsem rameny. Co se na to dalo říct? A pak promluvila Lilianka.
„Tati, kdy půjdeme koupit nejlepší vysavač, jaký se dá koupit?“
A mně to konečně došlo! Díky porotě to vážně vypadá, že... Zázrak! Stal se zázrak!
„Tak kdy?“
Lilianka dupla nožičkou, až se jí špeky na bříšku zavlnily a já rychle odpověděl.
„Zítra, holčičko, hned zítra!“
Irena Fuchsová
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Irena Fuchsová
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Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka. Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce. Fotografie je od Kamila Fuchse, který je také na facebooku.
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