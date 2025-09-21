Polibek na přivítanou
„Cože?! Vy jste sehnali i Stelu?! Malou Stelu?!“
Viděla jsem před očima hubenou, desetiletou Stelu, jak táhne školní aktovku, která někdy ráno vypadala, že přes noc vyrostla. Tašky přece nerostou, smála jsem se sama sobě, to jenom Stelin táta přišel zase opilý a Stela se nevyspala, proto teď vypadá, že je menší a taška větší, vysvětlovala jsem si tehdy a nevysvětlila bych si to jinak ani dneska.
Neviděly jsme se čtyřicet let! V době, kdy Stelina taška občas ráno vyrostla, jí umřela maminka. Slyšela jsem to od své babičky, která se kamarádila s babičkou Stely. Maminka umřela a Stela se s otcem odstěhovala.
Po listopadu, kdy nám bylo dvacet, zmizela za hranicemi. Kam, to nevěděla ani její babička. To byla poslední informace, kterou jsem o Stele měla…
„Kde jsi ji našla, Jano? A jak?“
Letos se několik spolužaček ze základní školy rozhodlo, udělat po pětatřiceti letech od roku, kdy jsme vyšli devátou třídu, první školní sraz. Jana, která čerstvě ovdověla, začala naše spolužáky hledat.
A našla mi Stelu!
„Je ve Švédsku. Pracuje v sociálních službách. Stará se o seniory.“
„Máš na ni kontakt? Dej mi ho. Zavolám jí. Už tady nikoho nemá, musela by jít na hotel. Máme u náměstí služební byt, může být tam.“
„Dám jí tvoje číslo. Řekla mi, abych její číslo nikomu nedávala. Když bude chtít, zavolá ti.“
Aby nechtěla! Byly jsme největší kamarádky. Ona hubená, já tlustá, ona vlasy ulízané kolem hlavy, já zrzavou kudrnatou hrůzu jako svatozář. Obě jsme byly „jiné“, určitě i proto jsme se k sobě přisály jako magnety.
Stela zavolala večer a její hluboký hlas mě ve vteřině omotal jako pavučina. Obě jsme se rozbrečely. A pak jsme vzpomínaly, na babičky, na maminky, na školu...
„Udělám ti babiččinu bramboračku,“ slíbila jsem jí. „Pamatuješ, jak ti chutnala?“
A pak jsem slyšela, jak Stela brečí...
Měsíc, který zbýval do srazu, jsme si volaly a psaly esemesky. Strašně jsem se na ni těšila. Měla jsem pocit, že ze Švédska přiletí nejenom Stela, ale všichni moji i její příbuzní, kteří už dávno nejsou. Ten den, kdy měla přijet, jsem nemohla dospat.
Když přijelo taxi a Stela vystupovala, radostí jsem se málem dusila, ale když jsem ji viděla, jak jde ke mně, pochopila jsem, že jsem se těšila na někoho jiného.
Nešlo o to, že jsme si vyměnily váhu. Teď jsem byla štíhlá já a ze Stely se stal tank. Šlo o něco jiného.
Když jsme si podaly ruce, dala jsem jí pusu na tvář a hned jsem se odtáhla. Ona si mě ale k sobě přitáhla a políbila mě ještě jednou. V tom, jak si mě přitáhla, jsem pocítila agresivitu, a v tu chvíli jsem si kolem sebe vytvořila hradbu.
Snažila jsem se, aby nic nepoznala, ale když jsem jí ukázala firemní byt, vymluvila jsem se na práci a zmizela jsem. Během odpoledne mi asi pětkrát volala a plakala do telefonu. Prý se na mě strašně těšila a já ji teď nechám samotnou.
„Jdi se projít po městě,“ navrhla jsem jí a ona se rozčílila. „Nechci se procházet! Přiletěla jsem kvůli tobě, chci být s tebou!“
Dostala jsem strašný vztek.
„Co to kecáš?! Přiletěla jsi na sraz, ne kvůli mně!“
Pak už jsem telefony nebrala, ale večer jsem se za ní šla podívat. Seděla po tmě, schoulená v křesle. Sotva jsem si sedla naproti ní, vstala a začala nervózně chodit po bytě.
„Tys to nepoznala?! Měsíc jsme si psaly a volaly a tys to nepoznala? Jsem lesba!“ Rozesmála jsem se.
„Viděla jsem tě naposledy, když ti bylo deset! Jak jsem mohla poznat v telefonu, že jsi lesba?!“ Zastavila se a ukázala na svoji postavu.
„Co se ti na mně líbí?“ Panebože! Tak dobře. Když to chceš...
„Co se mi líbí? Nic! Jsi tlustá! Máš žluté zuby! Jsi jako mamut! A cítím z tebe agresivitu na dálku!“ Zalapala po dechu.
„Vyznala jsi mi lásku!“ Překvapila mě.
„A čím, prosím tě?“ Chtěla si přede mě kleknout, ale svalila se na koberec. „Řekla jsi, že mi uděláš babiččinu bramboračku...“
A pak se rozbrečela. Byla opilá. Připomněla mi mého muže, se kterým jsem se kvůli jeho pití rozvedla.
Odešla jsem.
Druhý den jsem do služebního bytu poslala svého kolegu. Řekl jí, že potřebujeme mít do hodiny služební byt volný a že ji zaveze do hotelu kousek odsud, kde má zaplacené tři noci. A že mi nemá volat, protože jsem musela pracovně odletět mimo republiku.
Na sraz jsem nešla. Už jsme se neviděly a doufám, že se nikdy neuvidíme.
Irena Fuchsová
Mladá duše v těle 75+
Všimli jste si, jak kolem nás přibývají seniorky a senioři s holemi, s berlemi, s chodítky nebo drandí na elektrotříkolce pro seniory? I já už teď vím, kde si elektrotříkolku, až přijde čas, objednám a do týdne ji budu mít doma.
Irena Fuchsová
Jeníčku, ty mě kakáš!
Několik let pozoruju v komunikaci s mými kamarádkami změnu. Desítky let jsme navzájem o svých mužích znaly základní informace a víc nás nezajímali - i tak jsme měly o čem mluvit. Poslední dobou se to ale radikálně změnilo!
Irena Fuchsová
Libuna z Věstonic
Vždycky mě fascinuje, když archeologové vydedukují podle nálezů, že něco se stalo takhle a jinak ne. Že na místě, kde se něco našlo, žili ti a ti, protože když se tam našlo zrovna tohle, nikdo jiný tam žít nemohl!
Irena Fuchsová
Jsem jen obyčejný muž
Určitě tuhle písničku Petra Spáleného znáte. Nevěř tomu, že jsem výjimečný, že krásným dámám jsem nebezpečný, vždyť já za chvilku s tebou jsem ti vděčný, jsem jen obyčejný muž.
Irena Fuchsová
Paní, ročník 1945, která si nepamatuje, co dělala do roku 1990
Je o pět let starší než já, před listopadem 1989 pracovala např. na kolínském MNV na odboru kultury, cenzurovala texty kapelám a v roce 1988 mě vykopla z redakční rady kolínského Kulturního zpravodaje.
- Počet článků 782
- Celková karma 33,67
- Průměrná čtenost 2308x
Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka. Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce. Fotografie je od Kamila Fuchse, který je také na facebooku.
