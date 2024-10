Moje babičky

V mém věku mě to šokovalo!

Stárneme a tak odpadávají věty, které můžeme slyšet. Například mně ve čtyřiceti nikdo neřekl, holčičko, už chodíš do školy? I proto mě to, co jsem uslyšela, šokovalo tak, že mě to ve vteřině vrátilo do poloviny padesátých let.