Mladá duše v těle 75+
Nicméně o tom blog psát nechci, protože každému je jasné, že naše populace stárne a seniorů a seniorek přibývá a bude přibývat.
Bylo mi pětasedmdesát a jsem poměrně aktivní, stále pracuju v Činoherním klubu jako nápověda, v pardubickém rozhlase mám svůj nedělní pořad, píšu blogy a povídky – jedna mi například vyjde v říjnovém čísle měsíčníku Reportér, mám dvě děti a jednoho vnuka Františka, pana Fuchse a drsnosrstého jezevčíka Baxíka.
Mám také dětskou obrnu, která ke mně přišla v roce 1954, kdy se proti ní ještě neočkovalo, a i když už zdaleka nedojdu tam, kam jsem došla dříve, snažím se chodit, nicméně blahořečím kolínským taxikářům, hlavně Danunce z našeho paneláku a její kamarádce Wendy.
A vlastně ani o tomhle jsem nechtěla psát, ale to, o čem chci psát, jsem na vás nemohla vypálit jen tak, halabala!
Takže, my, senioři a seniorky 75+, máme sice někteří problémy s chůzí, ale snažíme se, a možná byste se i divili, jak moc se snažíme.
A víte, proč se snažíme? Protože uvnitř sebe jsme pořád mladí.
Například já se zastavila na pětadvaceti letech. Ano, moje duše je stále pětadvacetiletá a já jí přece nemůžu dělat ostudu, že se povleču po ulici nebo dokonce na tu ulici radši vůbec nepůjdu! To nejde! To si moje mladá, pětadvacetiletá duše nezaslouží!
A takhle nastavené, jako to mám já, to máme nastavené my, senioři a seniorky 75+, všichni! Bez výjimky! Všichni jsme se uvnitř sebe zastavili na určitém věku, který je podstatně nižší než je naše 75+.
Takže, až nás potkáte, jak se pomalu vyhýbáme rozkopanému chodníku, jak pomalu nastupujeme nebo vystupujeme z autobusu nebo z vlaku, jak nám chvíli trvá, než si u pokladny sbalíme nákup do tašky, nebo jak si něco žbrbláme o idiotovi cyklistovi, který kolem nás přefičel na chodníku, tak vězte, že jsme pomalí jenom proto, že nás pouze více nebo méně zrazuje náš pohybový aparát, ale nebýt jeho zrady, jsme na tom úplně stejně jako vy, protože naše duše jsou stále mladé!
Tak. O tomhle jsem vám chtěla napsat a podařilo se mi to.
Napsala jsem tenhle blog proto, abyste se na nás, 75+, nekoukali jako na ty, kteří vás zdržují nebo dokonce obtěžují, ale koukali na nás přes naše duše, které máme uvnitř sebe, a které jsou stále mladé!
Děkujeme.
Irena Fuchsová
