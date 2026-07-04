Matko, hrajeme od náměstí ke spořitelně.
28. března 1969 jsme hráli hokej s Rusy.
V divadelním klubu kolínského divadla se nás sešlo asi padesát, a všichni jsme fandili, až jsme chraptěli, a tehdy se stal zázrak! Bylo to jediné hokejové utkání mého života, kdy jsem okamžitě věděla, že jsme dali gól my!
Samozřejmě, že jsem nedokázala identifikovat, odkud a kam hrajeme. Nepamatovala jsem si, jestli máme světlé nebo tmavé dresy. Ale fandila jsem! A jak! A když jsme dali gól my, věděla jsem to okamžitě, protože mě můj kamarád, který seděl vedle mě, políbil! Když jsme spolu krátce na to začali krátce chodit, přiznal se, že se modlil, ať dáme Rusům co nejvíc gólů, protože se těšil, jak mě bude zase líbat...
Po tomhle památečním, líbacím zápase, se všechno vrátilo do starých kolejí. S kým hrajeme, zapomenu po dvou minutách a často si dokonce myslím, že hrajeme my, Češi, a až v průběhu zápasu zjistím, že hrají mužstva dvou cizích zemí, ale náš národ jejich souboj sleduje se zaujetím proto, že výsledek je důležitý pro náš postup či sestup.
Pokaždé si vzpomenu na babičku z maminčiny strany, Annu Červínovou, která se narodila v roce 1898 a měla stejné problémy jako já.
V šedesátých letech, v době, kdy se černobílé televize pomalu stávaly středem domácností, se rodiny, nejenom ta naše, dívaly na všechno. Babička bydlela ve stejném domě jako my, o poschodí níž. Televizi si nikdy nekoupila, stačilo jí rádio. A také, proč by si kupovala televizi, když ji o poschodí výš měla její dcera a ona se chodila dívat k ní?
Nevybírala si žádné speciální pořady, prostě přišla, sedla si na židli a dívala se. Na všechno. I na fotbal a hokej. Otec a oba bratři povykovali a babička těkala očima po obrazovce a bylo vidět, že neví, která bije.
Bydleli jsme u náměstí, v Husově ulici, vedle spořitelny. A babička, když ji jednou naštvalo, že zase nepoznala, že jsme to byli my, kdo střelil gól, dala mému otci typicky ženskou otázku.
„Karle, řekněte mi, odkud vlastně hrajeme?“
Můj otec se podíval nejdřív na babičku a potom na televizi, která stála mezi dvěma okny do ulice. Když se šlo po ulici doleva, došlo se na náměstí. Když se šlo doprava, došlo se ke spořitelně. A protože můj otec znal svou tchyni dobře, pochopil, co chce slyšet a jeho odpověď se vepsala do rodinné kroniky.
„Matko, hrajeme od náměstí ke spořitelně.“
Irena Fuchsová
Vyprávění ženy, která od poloviny šedesátek nenosila podprsenku.
Honzíku Pražáku, svým blogem, „Vyprávění ženy, která neměla žádná prsa“, jsi uvolnil stavidla mých vzpomínek ve vteřině! Doufám, že od tebe dostanu na oplátku také karmu!
Irena Fuchsová
Když šel děda do války
I když jsem u divadla od svých osmnácti let, nikdy bych neřekla, že mě už nemůže ničím překvapit, protože mě překvapuje pořád. A nedávno mě překvapilo tak, jak se to ještě nikdy nikomu nepodařilo.
Irena Fuchsová
To se mnou maminka zase nebude mluvit!
Naštěstí jí to vydrží pár minut, ale i pak si bude hrát na slušňačku a osočí mě, že jsem si strašně vymýšlela už jako dítě! A pak mi vynadá, že kytka, kterou jsem jí přinesla na hrob, vypadá jako ze smeťáku...
Irena Fuchsová
Chtěla jsem být někde jinde
Že jsou knihy se mnou od mých šesti let, to jsem brala jako fakt do včerejška, kdy jsem otočila list v kalendáři a přečetla si citát na nový týden. „Knihy jsou určeny lidem, kteří si přejí být někde jinde.“
Irena Fuchsová
Přítelkyně z facebooku
Je to přesně deset let. Na fcb mě požádala o přátelství Marta, která se před čtyřiceti lety narodila v Kolíně a já přátelství přijala. Okamžitě mi poslala nadšenou zprávu, jak je šťastná, protože miluje moje knihy a mě obdivuje.
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Členka Obce spisovatelů a Herecké asociace. Moderátorka (ČRo Pardubice: nedělní pořad, Když vypráví nápověda). Fotografka (Kamil Panasonic Fuchs). Publicistka (Magazín Styl pro ženy). Dětská obrna od roku 1954 (www.polio.cz). Nápověda (Činoherní klub 1994 - stále). Blogerka - v anketě Bloger roku 2019 získala Cenu redakce. Fotografie je od Kamila Fuchse, který je také na facebooku.
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