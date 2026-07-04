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Matko, hrajeme od náměstí ke spořitelně.

Jsem fotbalový a hokejový analfabet. Nikdy nevím, kdo hraje na čí branku, nepamatuju si, jestli jsme červení nebo bílí, a proto nikdy nepochopím, jestli jsme dali gól my nebo naši soupeři. Ale na jednu výjimku si pamatuju!

28. března 1969 jsme hráli hokej s Rusy.

V divadelním klubu kolínského divadla se nás sešlo asi padesát, a všichni jsme fandili, až jsme chraptěli, a tehdy se stal zázrak! Bylo to jediné hokejové utkání mého života, kdy jsem okamžitě věděla, že jsme dali gól my!

Samozřejmě, že jsem nedokázala identifikovat, odkud a kam hrajeme. Nepamatovala jsem si, jestli máme světlé nebo tmavé dresy. Ale fandila jsem! A jak! A když jsme dali gól my, věděla jsem to okamžitě, protože mě můj kamarád, který seděl vedle mě, políbil! Když jsme spolu krátce na to začali krátce chodit, přiznal se, že se modlil, ať dáme Rusům co nejvíc gólů, protože se těšil, jak mě bude zase líbat...

Po tomhle památečním, líbacím zápase, se všechno vrátilo do starých kolejí. S kým hrajeme, zapomenu po dvou minutách a často si dokonce myslím, že hrajeme my, Češi, a až v průběhu zápasu zjistím, že hrají mužstva dvou cizích zemí, ale náš národ jejich souboj sleduje se zaujetím proto, že výsledek je důležitý pro náš postup či sestup.

Pokaždé si vzpomenu na babičku z maminčiny strany, Annu Červínovou, která se narodila v roce 1898 a měla stejné problémy jako já.

V šedesátých letech, v době, kdy se černobílé televize pomalu stávaly středem domácností, se rodiny, nejenom ta naše, dívaly na všechno. Babička bydlela ve stejném domě jako my, o poschodí níž. Televizi si nikdy nekoupila, stačilo jí rádio. A také, proč by si kupovala televizi, když ji o poschodí výš měla její dcera a ona se chodila dívat k ní?

Nevybírala si žádné speciální pořady, prostě přišla, sedla si na židli a dívala se. Na všechno. I na fotbal a hokej. Otec a oba bratři povykovali a babička těkala očima po obrazovce a bylo vidět, že neví, která bije.

Bydleli jsme u náměstí, v Husově ulici, vedle spořitelny. A babička, když ji jednou naštvalo, že zase nepoznala, že jsme to byli my, kdo střelil gól, dala mému otci typicky ženskou otázku.

„Karle, řekněte mi, odkud vlastně hrajeme?“

Můj otec se podíval nejdřív na babičku a potom na televizi, která stála mezi dvěma okny do ulice. Když se šlo po ulici doleva, došlo se na náměstí. Když se šlo doprava, došlo se ke spořitelně. A protože můj otec znal svou tchyni dobře, pochopil, co chce slyšet a jeho odpověď se vepsala do rodinné kroniky.

„Matko, hrajeme od náměstí ke spořitelně.“

Autor: Irena Fuchsová | sobota 4.7.2026 20:46 | karma článku: 28,97 | přečteno: 1206x

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