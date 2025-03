Máte doma kočku?

Kočka je jedním z nejoblíbenějších domácích mazlíčků a v našich domácnostech žije skoro milion a půl koček. Jsem sice pejskařka, nicméně mě fascinuje kočičí povaha, která je naprosto odlišná od povahy psí.

Nedávno jsem si našla na internetu desítky názorů na soužití s kočkami, které mi v mnohém daly za pravdu, a naopak, některé ve mně vzbudily hlubokou lítost nad tím, že se mnou můj domov nemůže nikdy sdílet kočka, protože jsem na ně alergická.

Tady jsou ty názory, které ve mně vzbudily lítost:

Kočky zanechávají otisky tlapek ve vašem srdci, navěky. – Existují dva typy útočiště před bídou života. Hudba a kočky. – Studoval jsem spoustu filozofů a spoustu koček. Moudrost koček je nekonečně větší. – Šťastná kombinace: mnoho lidí dává přednost kočkám před jinými lidmi a mnoho koček dává přednost lidem před jinými kočkami. – Miloval jsem psy, dokud jsem neobjevil kočky. – Miluji kočky, protože si užívám svůj domov; a ony se krok za krokem stávají jeho viditelnou duší.

A pak jsem objevila tento názor: Existuje větší dar, než je láska kočky?

Napadlo mě s ním trochu polemizovat, jak jinak, než opět citáty o kočkách. Takže, opravdu nás kočky milují tak, že je to pro nás dar? Pokud si to myslíte, tak vás tohle neodradí:

Kočky budou lidi tolerovat, dokud někdo nepřijde s otvírákem na konzervy, který lze ovládat tlapkou. – Moje kočka není šílená, je to jen opravdu dobrá herečka. – Řekli mi, že trénink s kočkami je náročný. Není. Ta moje mě vytrénovala za dva dny. – Kočky mají všechno – obdiv, nekonečný spánek a společnost jen tehdy, když to chtějí. – Děláme všechno pro krásu, postavu, eleganci a pro půvab. Kočka, ta ne. Ona to všechno už má. – V dávných dobách byly kočky uctívány jako bohové a nikdy na to nezapomněly. Spisovatelé mají rádi kočky, protože to jsou tichá, milá, moudrá stvoření a kočky mají rády autory ze stejných důvodů. – Ženy a kočky si budou vždycky dělat, co chtějí, a muži a psi by si na to měli zvyknout. – Kočky si nás vybírají; nevlastníme je. – Kočka ti dovolí spát ve tvé posteli. Na kraji. – Když vynadáš kočce, stačí jeden pohled do jejích očí a získáš nepříjemné podezření, že rozuměla každému tvému slovu a nikdy ti to nezapomene. – Buďme upřímní: většina z nás má raději, když jsou naše kočky v ďábelské náladě. Necítil bych se dobře ve společnosti žádné kočky, která chodí po domě s nevinným výrazem.

Doufám, že jsem těmito názory nezviklala ty, kteří přemýšlí o tom, vzít si do své rodiny kočku! Pro jistotu dám na závěr slovo jedné milovnici koček:

Jednoho dne jsem počítala kočky a nepřítomně jsem započítala i samu sebe.